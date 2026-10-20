Veja o obituário desta terça-feira, 20, em Franca:

Nome: Maura Paim de Oliveira

Idade: 86 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Eliane Vitor da Silva

Idade: 39 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h