20 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 20, em Franca:

Nome: Maura Paim de Oliveira 
Idade: 86 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Eliane Vitor da Silva 
Idade: 39 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: José Freitas 
Idade: 74 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: José Carlos Lavak 
Idade: 75 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11 
Funerária: Santa Bárbara 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 13h

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