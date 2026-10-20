Veja o obituário desta terça-feira, 20, em Franca:
Nome: Maura Paim de Oliveira
Idade: 86 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Eliane Vitor da Silva
Idade: 39 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: José Freitas
Idade: 74 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: José Carlos Lavak
Idade: 75 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
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