Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira, 19, em um beco na Rua Minas Gerais, em Franca. Durante a abordagem, a Polícia Militar apreendeu porções de maconha e crack, além de uma balança de precisão e materiais que podem ser utilizados para embalar entorpecentes.

A ação da PM aconteceu em um ponto já conhecido pelo tráfico de drogas na região de Vila Aparecida. No local, os policiais abordaram o homem e encontraram 27 porções de maconha, outras duas porções maiores da mesma droga e três pedras de crack.

Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca, onde foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.