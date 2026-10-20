20 de outubro de 2026
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DROGAS

Traficante é preso com maconha e crack em beco de Franca

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas foram localizadas pela Polícia Militar em beco na rua Minas Gerais
Drogas foram localizadas pela Polícia Militar em beco na rua Minas Gerais

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira, 19, em um beco na Rua Minas Gerais, em Franca. Durante a abordagem, a Polícia Militar apreendeu porções de maconha e crack, além de uma balança de precisão e materiais que podem ser utilizados para embalar entorpecentes.

A ação da PM aconteceu em um ponto já conhecido pelo tráfico de drogas na região de Vila Aparecida. No local, os policiais abordaram o homem e encontraram 27 porções de maconha, outras duas porções maiores da mesma droga e três pedras de crack.

Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca, onde foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

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