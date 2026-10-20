Um rapaz de 19 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira, 19, em Guará, após fugir da Polícia Militar com uma motocicleta furtada em São Joaquim da Barra. Ele também era procurado pela Justiça por roubo de moto.
Segundo a PM, as equipes receberam uma denúncia de furto de uma moto no bairro Jardim Aparecida, em São Joaquim da Barra. Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito conduzindo o veículo pela rodovia Anhanguera, no sentido interior, sem capacete.
Ao receber ordem de parada, o motociclista desobedeceu e iniciou uma fuga, seguindo pela rodovia até Guará. O acompanhamento policial continuou por ruas do município, até que o jovem perdeu o controle da direção e caiu. Em seguida, ele abandonou a motocicleta e fugiu a pé.
Os policiais fizeram um cerco e localizaram o suspeito dentro de uma residência no bairro Jardim Anhanguera. Durante a abordagem, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo de motocicleta ocorrido em 8 de agosto, também em São Joaquim da Barra.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Ituverava. O jovem permaneceu preso à disposição da Justiça e a motocicleta furtada foi recuperada.
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