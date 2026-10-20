A Câmara Municipal de Franca votará nesta terça-feira, 20, um projeto de lei complementar que estabelece regras para a ocupação e a proteção ambiental da região do Rio Canoas. A proposta define onde será possível construir, estabelece exigências para empreendimentos, cria uma taxa ambiental, prevê multas e oferece benefícios fiscais para determinadas atividades.

O projeto é de autoria do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e foi encaminhado à Câmara em 7 de maio de 2026.

Divisão das áreas e regras de ocupação

A proposta divide a região em três categorias: