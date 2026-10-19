O Franca Basquete estreou com vitória no NBB (Novo Basquete Brasil) 2026/2027. Na noite desta segunda-feira, 19, a equipe venceu o São José por 90 a 59, no ginásio “Pedrocão”, em Franca. A partida marcou a estreia do armador Vitinho, que terminou como cestinha do confronto, com 18 pontos.

Diante da torcida, o time comandado por Helinho Garcia começou atrás no placar, mas virou ainda no primeiro quarto e dominou o restante da partida. A diferença de 31 pontos confirmou a vitória francana na abertura da competição.

Antes do confronto, jogadores e integrantes da comissão técnica do Franca receberam anéis em homenagem à conquista do pentacampeonato do NBB na última temporada.

A partida