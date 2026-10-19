O Franca Basquete estreou com vitória no NBB (Novo Basquete Brasil) 2026/2027. Na noite desta segunda-feira, 19, a equipe venceu o São José por 90 a 59, no ginásio “Pedrocão”, em Franca. A partida marcou a estreia do armador Vitinho, que terminou como cestinha do confronto, com 18 pontos.
Diante da torcida, o time comandado por Helinho Garcia começou atrás no placar, mas virou ainda no primeiro quarto e dominou o restante da partida. A diferença de 31 pontos confirmou a vitória francana na abertura da competição.
Antes do confronto, jogadores e integrantes da comissão técnica do Franca receberam anéis em homenagem à conquista do pentacampeonato do NBB na última temporada.
A partida
O São José começou melhor e abriu vantagem com uma cesta de três pontos de Payton e mais dois pontos de Derick. O Franca reagiu com David Jackson, que converteu dois lances livres, e virou o placar após a entrada de Vitinho. A equipe da casa fechou o primeiro quarto vencendo por 17 a 15.
No segundo período, o Franca intensificou a marcação e ampliou a vantagem. Com parcial de 25 a 17, foi para o intervalo vencendo por 42 a 32.
A defesa francana manteve o ritmo no terceiro quarto, quando a equipe fez 23 a 12 e abriu 21 pontos de vantagem. No último período, o time da casa voltou a superar o adversário, desta vez por 25 a 15, e confirmou a vitória por 90 a 59.
Além de Vitinho, Reynan e David Jackson contribuíram com 14 pontos cada. Pelo São José, Thompson foi o principal pontuador, com 15.
Próximo jogo
O Franca volta à quadra pelo NBB nesta quarta-feira, 21, às 19h30, novamente no ginásio Pedrocão. O adversário será o Mogi das Cruzes, que também venceu na estreia da competição.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.