A empresária Gabriele Amador Silva, de Franca, foi vítima de um esquema de tráfico internacional de drogas investigado pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O caso foi exibido pelo Fantástico, da TV Globo, nesse domingo, 18, em uma reportagem sobre a atuação de organizações criminosas que utilizam funcionários do terminal para transportar entorpecentes sem levantar suspeitas.
Segundo a reportagem, Gabriele viajou com o namorado para os Estados Unidos e o Canadá em maio deste ano. Durante um dos voos entre os dois países, a mala da empresária foi extraviada. A bagagem foi localizada e entregue 18 dias depois, no Aeroporto de Toronto, no Canadá.
“Foi enviada uma mala com drogas em meu nome, no Aeroporto de Guarulhos, sem que eu tivesse conhecimento”, afirmou Gabriele à reportagem.
A empresária contou que as malas tinham a mesma cor, mas eram diferentes. Ela chegou a filmar o momento em que retirou as bagagens no aeroporto canadense.
Como funcionava o esquema
De acordo com a investigação da Polícia Federal, funcionários com acesso a áreas restritas facilitavam o transporte de drogas dentro do Aeroporto de Guarulhos.
A reportagem do Fantástico mostrou casos de trabalhadores flagrados movimentando malas com entorpecentes. Em uma das ocorrências, um suspeito tentou se esconder no telhado do aeroporto, mas acabou preso com 33 quilos de cocaína.
Tráfico reverso
O caso está relacionado ao chamado “tráfico reverso”, modalidade em que drogas são enviadas de países da América do Norte, Europa e Ásia para o Brasil.
A Polícia Federal investiga como as organizações criminosas utilizam a estrutura aeroportuária para realizar as remessas e busca identificar os integrantes responsáveis por coordenar as operações.
Apreensões chegam a quase cinco toneladas
Conforme os dados apresentados pelo Fantástico, quase cinco toneladas de drogas foram apreendidas no Aeroporto de Guarulhos em 2026 até a exibição da reportagem. O volume representa um recorde para o terminal.
No mesmo período, 274 pessoas foram presas por tráfico de drogas, entre elas funcionários com acesso a áreas restritas do aeroporto.
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