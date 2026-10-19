A empresária Gabriele Amador Silva, de Franca, foi vítima de um esquema de tráfico internacional de drogas investigado pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O caso foi exibido pelo Fantástico, da TV Globo, nesse domingo, 18, em uma reportagem sobre a atuação de organizações criminosas que utilizam funcionários do terminal para transportar entorpecentes sem levantar suspeitas.

Segundo a reportagem, Gabriele viajou com o namorado para os Estados Unidos e o Canadá em maio deste ano. Durante um dos voos entre os dois países, a mala da empresária foi extraviada. A bagagem foi localizada e entregue 18 dias depois, no Aeroporto de Toronto, no Canadá.

“Foi enviada uma mala com drogas em meu nome, no Aeroporto de Guarulhos, sem que eu tivesse conhecimento”, afirmou Gabriele à reportagem.