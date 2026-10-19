Uma aposta de Ibiraci (MG), a cerca de 40 km de Franca, acertou cinco números no concurso 3.071 da Mega-Sena, realizado nesse domingo, 18, e garantiu um prêmio de R$ 58.806,72. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e pode chegar a R$ 185 milhões no próximo sorteio.

O jogo foi registrado pelos canais eletrônicos da Caixa. Os números sorteados foram 12, 22, 41, 45, 51 e 52.

Sul de Minas também tem premiados

Além de Ibiraci, outras cidades do Sul de Minas tiveram apostas contempladas com quatro acertos. Na maioria dos jogos simples, o prêmio individual foi de R$ 1.339,55.