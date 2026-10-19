Uma aposta de Ibiraci (MG), a cerca de 40 km de Franca, acertou cinco números no concurso 3.071 da Mega-Sena, realizado nesse domingo, 18, e garantiu um prêmio de R$ 58.806,72. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e pode chegar a R$ 185 milhões no próximo sorteio.
O jogo foi registrado pelos canais eletrônicos da Caixa. Os números sorteados foram 12, 22, 41, 45, 51 e 52.
Sul de Minas também tem premiados
Além de Ibiraci, outras cidades do Sul de Minas tiveram apostas contempladas com quatro acertos. Na maioria dos jogos simples, o prêmio individual foi de R$ 1.339,55.
Em Passos (MG), por exemplo, um bolão registrado na Lotérica Central vai receber R$ 8.037,05. A cidade também teve outras premiações de valores maiores, conforme a quantidade de dezenas escolhidas nas apostas.
Como apostar na Mega-Sena
A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados até as 20h, no horário de Brasília (DF), em qualquer lotérica do país ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa na internet.
Para os bolões digitais, o prazo vai até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.
As apostas on-line podem ser pagas por Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas da Caixa. É necessário ter 18 anos ou mais para participar.
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