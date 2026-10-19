O idoso Walter Soares da Silva, de 69 anos, será velado e sepultado nesta terça-feira, 20, em Ribeirão Corrente, a 33 km de Franca, após morrer atropelado por um ônibus na manhã desta segunda-feira, 19, no Centro da cidade. Ele voltava da padaria quando foi atingido pelo veículo.

O velório será realizado das 8h às 15h, no Velório Municipal de Ribeirão Corrente. O sepultamento está previsto para ocorrer em seguida, no Cemitério Municipal.

Vítima voltava da padaria

Walter era bastante conhecido na cidade e havia saído para comprar pão de queijo. Por volta das 6h30, durante o retorno para casa, foi atropelado por um ônibus que transportava trabalhadores rurais.