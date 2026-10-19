A Prefeitura de Franca notificou os proprietários de 90 terrenos para que providenciem a limpeza dos imóveis em até 15 dias. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município de sábado, 17. Paralelamente, as operações contra loteamentos clandestinos resultaram em multas que somam cerca de R$ 7,2 milhões, segundo a administração municipal.

Os proprietários que descumprirem o prazo poderão ser multados e terão de arcar com os custos da limpeza realizada pela Secretaria de Meio Ambiente. A cobrança prevista é de 0,064 UFMF (Unidade Fiscal do Município de Franca) por metro quadrado do terreno.

Em um imóvel de 200 m², por exemplo, os valores podem ultrapassar R$ 1,7 mil, incluindo a multa de R$ 610,40. Até outubro, cerca de 4,9 mil proprietários já haviam sido notificados.