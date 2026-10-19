O corpo de Túlio Fernando dos Santos, de 30 anos, foi enterrado na tarde desta segunda-feira, 19, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca. Ele foi morto com uma facada no pescoço durante uma discussão na residência onde morava com a companheira, no Jardim Aeroporto III, na noite desse domingo, 18.
O velório ocorreu na sala 2 do Velório do Jardim Aeroporto. A companheira de Túlio, Michely Tamires de Paula Almeida, de 38 anos, é apontada como suspeita do homicídio e ainda não havia sido localizada até o fechamento deste texto.
De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o casal discutiu no imóvel, localizado na rua Fiori Dermínio. Durante o desentendimento, a mulher teria atingido Túlio com uma faca no pescoço. Em seguida, ela deixou a residência com a filha.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o homem já estava sem vida quando os socorristas chegaram. O boletim também aponta um histórico de brigas entre o casal.
Faca com vestígios de sangue foi apreendida
Durante a investigação, a Polícia Civil apreendeu uma faca encontrada em um corredor lateral da residência, com aparentes vestígios de sangue. Segundo a perícia preliminar, foram identificados no objeto vestígios compatíveis com sangue humano.
O material foi encaminhado para exames complementares, que devem ajudar a esclarecer se a faca foi utilizada no homicídio. O local do crime também passou por perícia.
Ainda conforme a perícia, havia registros anteriores envolvendo conflitos domésticos entre o casal. A suspeita teria alegado que o ex-companheiro era agressivo.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio. Até o momento, a autoria não havia sido confirmada oficialmente, e Michely continuava sem ser localizada.
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