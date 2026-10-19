O corpo de Túlio Fernando dos Santos, de 30 anos, foi enterrado na tarde desta segunda-feira, 19, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca. Ele foi morto com uma facada no pescoço durante uma discussão na residência onde morava com a companheira, no Jardim Aeroporto III, na noite desse domingo, 18.

O velório ocorreu na sala 2 do Velório do Jardim Aeroporto. A companheira de Túlio, Michely Tamires de Paula Almeida, de 38 anos, é apontada como suspeita do homicídio e ainda não havia sido localizada até o fechamento deste texto.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o casal discutiu no imóvel, localizado na rua Fiori Dermínio. Durante o desentendimento, a mulher teria atingido Túlio com uma faca no pescoço. Em seguida, ela deixou a residência com a filha.