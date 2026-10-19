19 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OPORTUNIDADE

Franca leiloa 12 cavalos e muares; veja como participar

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Animais do Canil Municipal de Franca
Animais do Canil Municipal de Franca

O Canil Municipal de Franca realizará em 5 de novembro, às 9h30, mais um leilão de animais de grande porte. Serão disponibilizados 12 animais, sendo oito equinos e quatro muares. Para participar, os interessados precisam ter cadastro no sistema Gedave (Gestão de Defesa Animal e Vegetal) e fazer inscrição junto ao Canil Municipal.

A iniciativa busca garantir a destinação dos animais recolhidos e contribuir para prevenir situações de abandono, circulação em locais públicos e maus-tratos.

O leilão será realizado no próprio Canil Municipal, localizado na rua José Gianesella, 415, no bairro City Petrópolis.

Como participar

O primeiro passo é obter o cadastro no Gedave, requisito obrigatório para habilitação no leilão. O procedimento pode ser feito pela internet, por meio do portal da Defesa Agropecuária de São Paulo (clique aqui), com o envio da documentação solicitada, incluindo comprovante de endereço e documentos pessoais.

Também é possível fazer o cadastro presencialmente no Escritório de Defesa Agropecuária, na rua Capitão Zeca de Paula, 883, no Jardim Consolação. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Após obter o cadastro no sistema, o interessado deverá realizar a inscrição junto ao Canil Municipal. O procedimento pode ser feito pelo telefone ou WhatsApp (16) 3727-0592, pelo e-mail canil@franca.sp.gov.br ou presencialmente.

Para concluir a inscrição, é necessário apresentar CPF, RG, comprovante de residência e o número de cadastro no Gedave.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários