O Canil Municipal de Franca realizará em 5 de novembro, às 9h30, mais um leilão de animais de grande porte. Serão disponibilizados 12 animais, sendo oito equinos e quatro muares. Para participar, os interessados precisam ter cadastro no sistema Gedave (Gestão de Defesa Animal e Vegetal) e fazer inscrição junto ao Canil Municipal.
A iniciativa busca garantir a destinação dos animais recolhidos e contribuir para prevenir situações de abandono, circulação em locais públicos e maus-tratos.
O leilão será realizado no próprio Canil Municipal, localizado na rua José Gianesella, 415, no bairro City Petrópolis.
Como participar
O primeiro passo é obter o cadastro no Gedave, requisito obrigatório para habilitação no leilão. O procedimento pode ser feito pela internet, por meio do portal da Defesa Agropecuária de São Paulo (clique aqui), com o envio da documentação solicitada, incluindo comprovante de endereço e documentos pessoais.
Também é possível fazer o cadastro presencialmente no Escritório de Defesa Agropecuária, na rua Capitão Zeca de Paula, 883, no Jardim Consolação. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.
Após obter o cadastro no sistema, o interessado deverá realizar a inscrição junto ao Canil Municipal. O procedimento pode ser feito pelo telefone ou WhatsApp (16) 3727-0592, pelo e-mail canil@franca.sp.gov.br ou presencialmente.
Para concluir a inscrição, é necessário apresentar CPF, RG, comprovante de residência e o número de cadastro no Gedave.
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