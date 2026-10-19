O Canil Municipal de Franca realizará em 5 de novembro, às 9h30, mais um leilão de animais de grande porte. Serão disponibilizados 12 animais, sendo oito equinos e quatro muares. Para participar, os interessados precisam ter cadastro no sistema Gedave (Gestão de Defesa Animal e Vegetal) e fazer inscrição junto ao Canil Municipal.

A iniciativa busca garantir a destinação dos animais recolhidos e contribuir para prevenir situações de abandono, circulação em locais públicos e maus-tratos.

O leilão será realizado no próprio Canil Municipal, localizado na rua José Gianesella, 415, no bairro City Petrópolis.

Como participar