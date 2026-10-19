Franca recebe nesta sexta-feira, 23, a 51ª edição da Noite EP – Empresários e Personalidades. O evento começa às 21h, no Villa Eventos, e reúne empresários, personalidades e convidados para uma celebração dedicada ao reconhecimento de trajetórias e conquistas de Franca e região.
Idealizada pela colunista social Patrícia, a Noite EP consolidou-se ao longo das décadas como um encontro tradicional do calendário social francano. Atualmente, a organização está sob responsabilidade de sua neta, Camila Pizzo, que dá continuidade ao legado e à proposta de valorizar pessoas e empresas que contribuem para o desenvolvimento regional.
Música e gastronomia
A programação desta edição inclui apresentações de R&A Musical, Banda Conexão Nacional e Malabarizando. A gastronomia ficará a cargo do Buffet Empório, enquanto a Caribe Coquetelaria será responsável pelos drinques. A produção é da Cazza Eventos.
Homenagens a personalidades
Além da celebração, a Noite EP homenageia profissionais, empresários e representantes de diferentes setores, reconhecendo trajetórias e contribuições para o desenvolvimento de Franca e região.
Ao completar 51 anos, o evento mantém a proposta de reunir diferentes gerações e destacar histórias, realizações e personalidades que participam do crescimento regional.
Confira homenageados
Grandes Patronos
- Adriano Freitas – Diretor Executivo Record Interior SP
- Alexandre Ferreira – Prefeito de Franca
- Anderson Pinheiro – Colunista social, apresentador e realizado da Feijoada do Pinheiro
- André Dias – Superintendente Record TV
- Carlos Corrêa e Marli – Diretores Gráfica Freitas e Corrêa
- Carlos Dias – CEO Pure Parfum
- Claudio Romualdo – Educador/ Fundador Faculdade Metropolitana e Famef-SP
- Corrêa Neves Junior – Jornalista e CEO do Grupo Sampi/GCN
- Cristiane e Hélio Rubens Garcia Filho – Técnico Sesi Franca Basquete
- Dalila Barini – Presidente Centro de Voluntários
- Eliane Querino – Fundadora do Grupo Mulheres do Brasil e Lider Núcleo Franca
- Felipe Peres – Gerente Regional Sicredi Valor Sustentável
- Giordana Garcia e Rodolffo Neto – CFO e CEO Pensando Bem Agência de Marketing e Pensando Bem Além
- Guilherme Faleiros Carvalho e Cleufa Alves – CEO Lusten Bamboo Design
- Luiza Helena Trajano – Presidente do Conselho Grupo Magalu e Idealizadora do Grupo Mulheres do Brasil
- Madalena Panice – CEO Madalena Panice Alfaiataria
- Maria Teresa Segantin Ludovice – Diretora Executiva Colégio Toulouse Lautrec
- Noedi Martins de Freitas e Samuel de Freitas – Fundadora e Diretores Grupo MedClin
Destaques Especiais
- André Luís de Matos – Rssom & Led
- Armando Antônio Rizatti e Marlene - Distribuidora Rizatti & Cia/ Ambev
- Beatriz, Heloisa e Ton Pires - Caribe Coquetelaria
- Bel e Biel Balieiro - Balieiro Viagens
- Daniel Antônio Mazzotta Rizatti e Mayara - Distribuidora Rizatti & Cia/ Ambev
- Drª. Neuza Ribeiro e Silva - Advogada Criminal
- Ébio Pedroza - Diretor Rede Drogafarma
- Edvaldo Ferraro - Diretor Consorcio Magalu
- Isabela, Claudia e Fernando Rossato - Empório Rossato
- José Dante Baboni Junior e Carolina - Hospital Oftalmológico de Franca
- Keila Junqueira e Ton Meneghini - Provence SPA
- Lucia Brigagão - Escritora
- Maria Goret Chagas – Artista plástica
- Patrícia Pucci Maniero e Oswaldo Maniero - Diretores Águas Azzurra
- Priscila Fermino e Werickson Borges - 2W Móveis Planejados
- Renato Raimundo - Grupo Stickfran
- Saulo Pucci Bueno - Diretor Grupo Amazonas e CIESP
- Tais Tavares - Superintendente Franca Shopping
- Talita Morais Almeida - TUTUTI Calçados infantis
- Topoterra topografia e terraplanagem - Maria Aparecida, José Mário e Alan Conterato
- Waldyr e Tiago Medezani - Diretores Waldyr Medezani Corretora
Personalidades
- Cléo Pádua, Flávia e Maria Olympia - Colezzioni Alta Costura
- Elson Boni - Comendador Cultural do Estado de São Paulo
- Celebrações especiais
- Churrascaria Minuano – 40 anos - Rosemeire, Daniela e Camila Conte
- CRIZZAPI BOLSAS – 30 anos - Genaro e Nice Peixoto
- Lojas Benedini – 10 anos - Celita Benedini
- Nena Viagens 50 anos - Nena Herker de Souza, Gustavo, Fabiano e Marcelo
- Samello 100 anos – Família Miguel Sábio de Mello
Destaques na Educação
- Elaine Gandolfo – Diretora Executiva Colégio Gandolfi
- Érica Aparecida Araújo e Adriana Araújo - Professoras e Escritoras
- Joelma Ospedal – Escritora
- Lilian Gomes – Pós Doc Fisioterapeuta
- Silvia Soggio Del Monte - Mestre Políticas Públicas
- Suely Franchini - Destaques na Educação
- Susi Costa - Escola Inclusiva, Libras, Braille e Idiomas
Francanos que brilham lá fora
- Edgar Ajax - Coordenador da Macrorregião 10 da UNDIME-SP e Secretário de Educação – Pedregulho - SP
- Leôncio Martins - Empresário - Santa Bárbara, Califórnia-EUA
Homenageados de Outras Cidades
- Ana Claudia Marmol – Enfermeira dermatologista e especialista em feridas – Marilia-SP
- José Armando Ferreira - Painew Propaganda e Publicidade – Ribeirão Preto-SP
- Luciana Sapio - Drogaria Total - Pedregulho-SP
- Luís Brocaneli - Chefe de Gabinete – Pedregulho -SP
- Thiago Esteffanato - Jornalista – Especialista em Comunicação política e governamental – Bauru-SP
Destaques Magalu
- Bismarck Lima - Gerente Magalu Franca Shopping
- Carlos César Alves - Gerente Magalu Leporace
- Fernando Andrade - Gerente Magalu Estação
- João Batista Taveira - Gerente Magalu Av. Brasil
- João Paulo Henrique Faleiros - Gerente Tech Manager (Tecnologia SR)
- Luciano Marques - Gerente Magalu Nave Mãe
- Raul Junqueira Garcia - Engenheiro Grupo Magalu
Homenagens Especiais – Amigos que deixaram Saudade
- Diva Nilza Soares Chagas
- Maria de Fátima Marmol
- Rivaldo de Almeida
Autoridades
- Dr. Daniel Radaelli - Delegado de polícia / Diretor patrimonial do SINDPESP (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo)
- Dr. Djalma Donizete Batista - Delegado titular do 2º DP de Franca
- Dra Jacqueline Valadares Alckmim - Delegada de Polícia SP / Presidente SINDPESP (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo)
- Kelly Matias – Polícia militar na Governo do Estado de São Paulo
- Dr. Marcelo Rodrigues Alves Caleiro - ex Delegado Seccional de Polícia de Franca
Mulheres Empreendedoras
- Alexandra Franco Meneghetti - Circulo Coworking
- Ana Carolina Ávila - Consultora de imagem
- Camila Freitas Oliveira - Arezzo Franca Shopping
- Carinna de Paula - Ateliê by Carinna de Paula
- Christiane Ferri - Liliko Flores e Presentes
- Claudete Rodrigues - Varinha Mágica Showroom
- Clê Ribeiro - CR Cosméticos
- Drª. Renata Kelly Bertolucci Pereira - IsaLab Citologia e Análises Clínicas
- Eliane Querino / Leka Querino / Daniela Oliveira - Fluenciz Idiomas
- Ellen Oliveira – Ella Beauté
- Emília Telma Nery Rodrigues Geron – Consultora em Governança Corporativa e Familiar
- Joyce Liboni - Cereja Dourada
- Livia Gomes – Subway
- Maria Rita de Andrade Moreira Castro – Corretora de Imóveis
- Mariana Zani - Larulp
- Marilza de Fátima - Mulheres Empreendedoras
- Michelle Moscardini Tótoli - Fazenda Limoeiro Cafés Especiais
- Mônica, Miriam e Verônica Bittar – Phantasia Boutique
- Regina Amorim – Wemove Moda fitness
- Sandra Mara Meletti, Maruska e Mariana - Farmácia Cruzeiro
- Vanessa Nascimento - AP Financeira
- Vânia Inácio - Nobre´s Doceria
- Yone Vuolo e Marcela – Diretoras Similia Homeopatia e Manipulação
Homens de Visão
- Bruno Maciel - CEO E-commerceverso
- Daniel Mandel - Mandel Ambiental
- Danilo Lopes - Diretor Transface Transportes
- Eduardo Dalcin – Diretor de Marketing Sorvetes Perfetto
- Fulvio Mamede - Carlson Gracie Franca - Escola Oficial de Jiu Jitsu
- Henrique Leonel e Antônio Carlos dos Santos - Divminas Divulgações Artísticas
- Junior Lima - Contábil Junior
- Lucas e Gabriel Lancha de Oliveira - Café Labareda
- Luís Aurélio Prior - Sesi Franca Basquete
- Michel Soares - Fundador e Diretor SERMACAR VHES - Mecânica e Autocenter
- Murilo Batista – Shopping do Agricultor
- Nilton Rabelo - NR Jóias
- Paulo Henrique Ferreira - Com4 Data Center
- Rodrigo Carvalho - Irroba Plataforma de E-commerce
- Tainan Silva - Grupo Royale Interarts Comunicação Visual
Destaques calçadistas
- Helen Vaz - Estilista da CS Club
- Lázaro Vieira - Turin Calçados
Mulheres Exemplos
- Ana Márcia Cunha – Mulheres exemplos
- Antônia Ravagnani – Mulheres exemplos
- Bete Pedroza – Mulheres exemplos
- Diana Angélica de Bastos – Mulher exemplo
- Elizeth Guerra – Mulher exemplo
- Eloá Patrocinio – Mulheres exemplos
- Flávia Mildres – Mulheres exemplos
- Heloisa Giacomelli – Mulheres exemplos
- Janeth Haddad França – Mulheres exemplos
Destaques na música
- Caio Sanfoneiro – cantor, sanfoneiro e multi-instrumentista brasileiro
- Orquestra R&A Musical – Renan Furini
Prestação de Serviços
- Franco Sérgio Barbosa - Fundador e diretor da Escola de Moda Difranco
- Gustavo Granero Cordeiro - Corretor de Imóveis
- Luciano Carlos da Silva - Gerente de Eventos - Distribuidora Rizatti & Cia/ Ambev
- Márcia Badoco - MB Assessoria Contábil Empresarial
Grandes Personalidades da Medicina
- Dr. Ciro de Castro Botto - Grandes Personalidades da Medicina
- Dr. Eduardo Barcelos Rached - Grandes Personalidades da Medicina
- Dr. Gabriel Pimenta - Grandes Personalidades da Medicina
- Dr. José Carlos Vaz - Grandes Personalidades da Medicina
- Dr. Paulo Lage - Grandes Personalidades da Medicina
- Dr. Evandro Gimenes Bernardinelli - Grandes Personalidades da Medicina
- Drª. Maisa Moscardini - Grandes Personalidades da Medicina
- Drª Marina Barcelos - Grandes Personalidades da Medicina
- Drª Marina Blois - Grandes Personalidades da Medicina
- Drª Marina Bragheto - Grandes Personalidades da Medicina
- Drª Marina Patrocínio - Grandes Personalidades da Medicina
- Drª Paula Basso - Grandes Personalidades da Medicina
- Drª Thaís Rubly - Grandes Personalidades da Medicina
Emergências e Remoções
- Saúde Móvel - Remoções e Home Care
- Saúde, Estética e Bem Estar
- Antônio Cézar Peron - Psicanálise e Psicologia
- Ari Pedro Balieiro Jr - Psicólogo
- Claudia Paim - Consteladora Familiar
- Daniela Sanches Mandel - Diretora da Clínica Bio Spa
- Fabiana Danese – Psicóloga
- Laís Di Filippo de Mello - Fonoaudióloga
- Letícia Oliveira - Odontopediatra
- Luciana Righetto - Saudavelmente – Líder Elite dōTERRA
- Luzia Silva - Especialista em comportamento humano e relacionamento
- Maria Eduarda Aran - Cirurgiã Dentista e Farmacêutica
- Maria Fernanda Vaismenos - Odontóloga
- Maria Paula Pereira Nascimento - Clínica Odontologia MP Função e Arte
- Marina Kaluf - Psicóloga
- Myrian Franco - Psicóloga Corporal Neo-Reichiana
- Renata Comparini - Psicóloga
- Rita Pacheco - Clínica Rita Pacheco Podologia
- Sandra Guerra - Neuropsicopedagoga
- Silvia Bittar – Sabin Diagnóstico e Saúde
- Sumaya Florence - Psicanalista comportamental
- Vera Reis - Terapeuta Corporal e Analista Bioenergética
- Veronica Soares- Fonoaudióloga
- Vinicius Facciolli – Nutrição esportiva
Advocacia
- Drª. Luiza Gouvêa - Presidente OAB Franca
- Dr. Denílson Carvalho - Vice Presidente OAB Franca
- Drs. Guilherme Soares, João Goulart, Eduardo Caetano - Soares, Goulart & Caetano Advogados
- Drª. Milena Meirelles - Advogada
- Drª. Priscila Martori Anacleto – Advogada
- Drª. Kellen Alves – Advogada Criminalista
- Dr. Rafael Leite Franceschini – Diretor adjunto da diretoria comissões locais OAB
- Drs. Roberta Assis Freitas e José Mauro Paulino Dias - Paulino Advocacia
- Dr. Rodrigo Brandão - Advogado processo civil empresarial
Presidentes, Diretores e Entidades
- Agenor Gado - Presidente da APAE
- Camila Machado – Gerente SESC São Paulo
- Carlos Eduardo Agel Benedetti e diretoria - Caminhar Associação das Famílias Pessoas e Portadores de Paralisia Cerebral de Franca
- Claudia Neves - Gestora de Negócios ACIF
- Cristina Lucia Bastianini - Delegada CRC – SP
- Ellen Saraiva - Presidente e diretoria APAE Patrocínio Paulista
- Eliane Bonine e Daniel Melo - Diretores Casa de Apoio IANSA
- Eliane Macedo Rodrigues Silva - Presidente Assescofran
- Fernando Rached Jorge - Presidente ACIF Franca
- Ildlaine Nazareth – presidente Lions Clube de Franca
- Luiz Gonzaga José - Coordenador Estadual Apeoesp
- Renato Nardi - Presidente Rotary Club de Franca Imperador
- Rosinha Aylon e Leonel Cantano - Diretores Berçário Dona Nina
- Sidnei Martins de Oliveira - Presidente Grupo Santa Casa de Franca
- Toni Hajel - Presidente Sindifranca
- Yasmim Vilela - Hemocentro de Franca
Esporte
- Carlos Renato Donzelli - Presidente Sesi Franca Basquete
- Kamilla Torralbo - Ultramaratonista – Diretora Studio KT
- Luzia Laurençe Souza - Instituto Kiai-Kan de Judô
- Marco Aurélio Dos Santos (Chui) - Instituto Chuí́ de Esportes
Imprensa e criador de conteúdo
- Alex Sabino - Criador de conteúdo digital
- Cintia Flávia - Coordenadora Rádio Difusora
- Fabricio Pertinelli - Criador de conteúdo digital
- Jovassi Corrêa Dias – rádio esporte
- Laura Ribeiro - Jornalista e Criadora de conteúdo digital
- Luiz Claudio Monteiro- O Esporte Amador
- Marcella Murari - ZOOM Podcast
- Marcelo Fradim - Criador de conteúdo digital
- Roberta Pirozzi e Marcial Gonçalves - DuoCast
- Tiago Valentim - Apresentador Balanço Geral
- Valdes Rodrigues - Radialista e Jornalista – Difusora/GCN
- Well Miguel – colunista social
Publicidade, Marketing e Designer
- Ana Luiza Silva Felippe - Casa da Comunicação
- Jefferson Nascimento – 1na Ideias
- Kamila Nogueira e Wellington Cruz - Vuk Comunicação e Marketing
- Vinicius Côrrea - Designer e Diretor Criativo Gráfica Freitas e Côrrea
Famílias de visão
- Nivaldo Antônio de Castro e Maria Ângela Santana de Castro - Eletrônica Castro
- Sônia Maria Pincerato Figueiredo, Paulo Roberto Alves Figueiredo, herme Pincerato Figueiredo - Casa da Semente
- Vicente Fuzisawa, Marta Comparini, Roberta, Raquel - Gimma Ornamentos
Fotos & Vídeos
- José Andrade - Studio Andrade - Foto & Vídeo
- Renato Moura e Mariana - Heart Fotografia
- Espaço e Produção de Eventos
- Eduarda Inácio, Inácio Silva e Gustavo Inácio - Boni Produções – ecossistema cultural
- Elywelton Junior - Idealizador e realizador do Backstage Fashion
- Marcelo Cássere - Celebrante
- Privilégio Assessoria & Cerimonial - Jéssica & Guilherme
- Ronaldo Honório - Ronaldo Honório Produções
- Rosângela Maria - Rosângela Cerimonialista
- Rose Victal - Cerimonialista
- Thiago Fiori - Fioringressos
- Willian Matias - Produtor de eventos e diretor artístico
Grandes Eventos do Ano
- Fest Bar - Gustavo Nunes e Leandro Carrijo - Rotary Club de Franca Imperador
- Leilão APAE - Agenor Gado e Ébio Pedroza
Decoração e Locação
- Célia Mazza - Decoração
- Marcos Tostes - Diretor Dona Finna Ambientação e Locação
Profissionais da Beleza
- Kenya Alexsandra - hair stylist
- Rodrigo Davanço e Natally Miguel - Studio Zhyro
- Tatiane Ferraro – CEO Espaço Ferraro e maquiadora
- Zelma, Tânia e Tais Monteiro - Zelma Coiffeur
Culinária e Buffet
- Ana Maria Chagas - Especialista em Bolos e Tortas
- Gabriela e Leandra Morato - Casa Lebô
- Mariana e Eleonora Benedetti Sandoval - Cucina Pronta
- Marina Paiva - Brigadeiro no Tacho
- Terles Domingues - Chef de cozinha
Bar, Restaurante e Empório
- Capitão Prime - Leandro Carrijo
- Legus Pizzaria - Mateus Antonio da Silva
- Tio Mineiro Farinha Caseira - Aluísio Clayton Santos
- Morada du Capiau - Lucas Renato de Souza e Marco Aurélio
Casais Destaques do Ano
- Ana Lídia e João Paulo Brandão Jr - Casais Destaques
- Eugênia Maria Bassalo Bullemah e Rubens Lemos - Casais Destaques
- Francisco e Maria Paula do Val Rocha - Casais Destaques
- Inês Almeida e Fernando Beto - Casais Destaques
- Jacque Vieira e Edison Júnior - Casais Destaques
- Luciana e João Bhosco Cordeiro - Casais Destaques
- Maria Rita e Kamel Salih Charanek - Casais Destaques
- Raquel e Pedro José Olivito Lancha - Casais Destaques
Mulheres do Brasil
- Claudia Palermo - Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Saúde
- Lucinda Gomes - Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Políticas Públicas
- Jamile Coelho - Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Educação
- Lila Crespo – Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Finanças
- Andreia Taveira - Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Violência contra a Mulher -
- Vanessa Monteiro e Dircelia Rabelo - Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Corrente do Bem
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.