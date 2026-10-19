19 de outubro de 2026
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NESTA SEXTA

Noite EP celebra 51 anos de tradição em Franca; veja homenageados

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 10 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Camila Pizzo comanda a Noite EP número 51
Camila Pizzo comanda a Noite EP número 51

Franca recebe nesta sexta-feira, 23, a 51ª edição da Noite EP – Empresários e Personalidades. O evento começa às 21h, no Villa Eventos, e reúne empresários, personalidades e convidados para uma celebração dedicada ao reconhecimento de trajetórias e conquistas de Franca e região.

Idealizada pela colunista social Patrícia, a Noite EP consolidou-se ao longo das décadas como um encontro tradicional do calendário social francano. Atualmente, a organização está sob responsabilidade de sua neta, Camila Pizzo, que dá continuidade ao legado e à proposta de valorizar pessoas e empresas que contribuem para o desenvolvimento regional.

Música e gastronomia

A programação desta edição inclui apresentações de R&A Musical, Banda Conexão Nacional e Malabarizando. A gastronomia ficará a cargo do Buffet Empório, enquanto a Caribe Coquetelaria será responsável pelos drinques. A produção é da Cazza Eventos.

Homenagens a personalidades

Além da celebração, a Noite EP homenageia profissionais, empresários e representantes de diferentes setores, reconhecendo trajetórias e contribuições para o desenvolvimento de Franca e região.

Ao completar 51 anos, o evento mantém a proposta de reunir diferentes gerações e destacar histórias, realizações e personalidades que participam do crescimento regional.

Confira homenageados

Grandes Patronos

  • Adriano Freitas – Diretor Executivo Record Interior SP
  • Alexandre Ferreira – Prefeito de Franca
  • Anderson Pinheiro – Colunista social, apresentador e realizado da Feijoada do Pinheiro
  • André Dias – Superintendente Record TV  
  • Carlos Corrêa e Marli – Diretores Gráfica Freitas e Corrêa
  • Carlos Dias – CEO Pure Parfum
  • Claudio Romualdo – Educador/ Fundador Faculdade Metropolitana e Famef-SP
  • Corrêa Neves Junior – Jornalista e CEO do Grupo Sampi/GCN
  • Cristiane e Hélio Rubens Garcia Filho – Técnico Sesi Franca Basquete
  • Dalila Barini – Presidente Centro de Voluntários
  • Eliane Querino – Fundadora do Grupo Mulheres do Brasil e Lider Núcleo Franca
  • Felipe Peres – Gerente Regional Sicredi Valor Sustentável
  • Giordana Garcia e Rodolffo Neto – CFO e CEO Pensando Bem Agência de Marketing e Pensando Bem Além
  • Guilherme Faleiros Carvalho e Cleufa Alves – CEO Lusten Bamboo Design
  • Luiza Helena Trajano – Presidente do Conselho Grupo Magalu e Idealizadora do Grupo Mulheres do Brasil
  • Madalena Panice – CEO Madalena Panice Alfaiataria
  • Maria Teresa Segantin Ludovice – Diretora Executiva Colégio Toulouse Lautrec
  • Noedi Martins de Freitas e Samuel de Freitas – Fundadora e Diretores Grupo MedClin

Destaques Especiais

  • André Luís de Matos – Rssom & Led
  • Armando Antônio Rizatti e Marlene - Distribuidora Rizatti & Cia/ Ambev
  • Beatriz, Heloisa e Ton Pires - Caribe Coquetelaria  
  • Bel e Biel Balieiro - Balieiro Viagens
  • Daniel Antônio Mazzotta Rizatti e Mayara - Distribuidora Rizatti & Cia/ Ambev
  • Drª. Neuza Ribeiro e Silva - Advogada Criminal
  • Ébio Pedroza - Diretor Rede Drogafarma
  • Edvaldo Ferraro - Diretor Consorcio Magalu
  • Isabela, Claudia e Fernando Rossato - Empório Rossato
  • José Dante Baboni Junior e Carolina - Hospital Oftalmológico de Franca
  • Keila Junqueira e Ton Meneghini - Provence SPA
  • Lucia Brigagão - Escritora
  • Maria Goret Chagas – Artista plástica
  • Patrícia Pucci Maniero e Oswaldo Maniero - Diretores Águas Azzurra
  • Priscila Fermino e Werickson Borges - 2W Móveis Planejados
  • Renato Raimundo - Grupo Stickfran
  • Saulo Pucci Bueno - Diretor Grupo Amazonas e CIESP
  • Tais Tavares - Superintendente Franca Shopping
  • Talita Morais Almeida - TUTUTI Calçados infantis
  • Topoterra topografia e terraplanagem - Maria Aparecida, José Mário e Alan Conterato
  • Waldyr e Tiago Medezani - Diretores Waldyr Medezani Corretora

Personalidades 

  • Cléo Pádua, Flávia e Maria Olympia - Colezzioni Alta Costura
  • Elson Boni - Comendador Cultural do Estado de São Paulo
  • Celebrações especiais
  • Churrascaria Minuano – 40 anos - Rosemeire, Daniela e Camila Conte
  • CRIZZAPI BOLSAS – 30 anos - Genaro e Nice Peixoto
  • Lojas Benedini – 10 anos - Celita Benedini
  • Nena Viagens 50 anos - Nena Herker de Souza, Gustavo, Fabiano e Marcelo
  • Samello 100 anos – Família Miguel Sábio de Mello

Destaques na Educação

  • Elaine Gandolfo – Diretora Executiva Colégio Gandolfi
  • Érica Aparecida Araújo e Adriana Araújo - Professoras e Escritoras
  • Joelma Ospedal – Escritora
  • Lilian Gomes – Pós Doc Fisioterapeuta
  • Silvia Soggio Del Monte - Mestre Políticas Públicas
  • Suely Franchini - Destaques na Educação
  • Susi Costa - Escola Inclusiva, Libras, Braille e Idiomas

Francanos que brilham lá fora

  • Edgar Ajax - Coordenador da Macrorregião 10 da UNDIME-SP e Secretário de Educação – Pedregulho - SP
  • Leôncio Martins - Empresário - Santa Bárbara, Califórnia-EUA

Homenageados de Outras Cidades

  • Ana Claudia Marmol – Enfermeira dermatologista e especialista em feridas – Marilia-SP
  • José Armando Ferreira - Painew Propaganda e Publicidade – Ribeirão Preto-SP
  • Luciana Sapio - Drogaria Total - Pedregulho-SP
  • Luís Brocaneli - Chefe de Gabinete – Pedregulho -SP
  • Thiago Esteffanato - Jornalista – Especialista em Comunicação política e governamental – Bauru-SP

Destaques Magalu

  • Bismarck Lima - Gerente Magalu Franca Shopping
  • Carlos César Alves - Gerente Magalu Leporace
  • Fernando Andrade - Gerente Magalu Estação
  • João Batista Taveira - Gerente Magalu Av. Brasil
  • João Paulo Henrique Faleiros - Gerente Tech Manager (Tecnologia SR)
  • Luciano Marques - Gerente Magalu Nave Mãe
  • Raul Junqueira Garcia - Engenheiro Grupo Magalu

Homenagens Especiais – Amigos que deixaram Saudade

  • Diva Nilza Soares Chagas
  • Maria de Fátima Marmol
  • Rivaldo de Almeida

Autoridades

  • Dr. Daniel Radaelli - Delegado de polícia / Diretor patrimonial do SINDPESP (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo)
  • Dr. Djalma Donizete Batista - Delegado titular do 2º DP de Franca
  • Dra Jacqueline Valadares Alckmim - Delegada de Polícia SP / Presidente SINDPESP (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo)
  • Kelly Matias – Polícia militar na Governo do Estado de São Paulo
  • Dr. Marcelo Rodrigues Alves Caleiro - ex Delegado Seccional de Polícia de Franca

Mulheres Empreendedoras

  • Alexandra Franco Meneghetti - Circulo Coworking
  • Ana Carolina Ávila - Consultora de imagem
  • Camila Freitas Oliveira - Arezzo Franca Shopping
  • Carinna de Paula - Ateliê by Carinna de Paula
  • Christiane Ferri - Liliko Flores e Presentes
  • Claudete Rodrigues - Varinha Mágica Showroom
  • Clê Ribeiro - CR Cosméticos
  • Drª. Renata Kelly Bertolucci Pereira - IsaLab Citologia e Análises Clínicas
  • Eliane Querino / Leka Querino / Daniela Oliveira - Fluenciz Idiomas
  • Ellen Oliveira – Ella Beauté
  • Emília Telma Nery Rodrigues Geron – Consultora em Governança Corporativa e Familiar
  • Joyce Liboni - Cereja Dourada
  • Livia Gomes – Subway
  • Maria Rita de Andrade Moreira Castro – Corretora de Imóveis
  • Mariana Zani - Larulp
  • Marilza de Fátima - Mulheres Empreendedoras
  • Michelle Moscardini Tótoli - Fazenda Limoeiro Cafés Especiais
  • Mônica, Miriam e Verônica Bittar – Phantasia Boutique
  • Regina Amorim – Wemove Moda fitness
  • Sandra Mara Meletti, Maruska e Mariana - Farmácia Cruzeiro
  • Vanessa Nascimento - AP Financeira
  • Vânia Inácio - Nobre´s Doceria
  • Yone Vuolo e Marcela – Diretoras Similia Homeopatia e Manipulação

Homens de Visão

  • Bruno Maciel - CEO E-commerceverso
  • Daniel Mandel - Mandel Ambiental
  • Danilo Lopes - Diretor Transface Transportes
  • Eduardo Dalcin – Diretor de Marketing Sorvetes Perfetto
  • Fulvio Mamede - Carlson Gracie Franca -   Escola Oficial de Jiu Jitsu
  • Henrique Leonel e Antônio Carlos dos Santos - Divminas Divulgações Artísticas
  • Junior Lima - Contábil Junior
  • Lucas e Gabriel Lancha de Oliveira - Café Labareda 
  • Luís Aurélio Prior - Sesi Franca Basquete
  • Michel Soares - Fundador e Diretor SERMACAR VHES - Mecânica e Autocenter
  • Murilo Batista – Shopping do Agricultor
  • Nilton Rabelo - NR Jóias
  • Paulo Henrique Ferreira - Com4 Data Center
  • Rodrigo Carvalho - Irroba Plataforma de E-commerce
  • Tainan Silva - Grupo Royale Interarts Comunicação Visual

Destaques calçadistas

  • Helen Vaz - Estilista da CS Club
  • Lázaro Vieira - Turin Calçados

Mulheres Exemplos

  • Ana Márcia Cunha – Mulheres exemplos
  • Antônia Ravagnani – Mulheres exemplos
  • Bete Pedroza – Mulheres exemplos
  • Diana Angélica de Bastos – Mulher exemplo
  • Elizeth Guerra – Mulher exemplo
  • Eloá Patrocinio – Mulheres exemplos
  • Flávia Mildres – Mulheres exemplos
  • Heloisa Giacomelli – Mulheres exemplos
  • Janeth Haddad França – Mulheres exemplos

Destaques na música

  • Caio Sanfoneiro – cantor, sanfoneiro e multi-instrumentista brasileiro
  • Orquestra R&A Musical – Renan Furini

Prestação de Serviços

  • Franco Sérgio Barbosa - Fundador e diretor da Escola de Moda Difranco
  • Gustavo Granero Cordeiro - Corretor de Imóveis
  • Luciano Carlos da Silva - Gerente de Eventos - Distribuidora Rizatti & Cia/ Ambev
  • Márcia Badoco - MB Assessoria Contábil Empresarial

Grandes Personalidades da Medicina

  • Dr. Ciro de Castro Botto - Grandes Personalidades da Medicina
  • Dr. Eduardo Barcelos Rached - Grandes Personalidades da Medicina
  • Dr. Gabriel Pimenta - Grandes Personalidades da Medicina
  • Dr. José Carlos Vaz - Grandes Personalidades da Medicina
  • Dr. Paulo Lage - Grandes Personalidades da Medicina
  • Dr. Evandro Gimenes Bernardinelli - Grandes Personalidades da Medicina
  • Drª. Maisa Moscardini - Grandes Personalidades da Medicina
  • Drª Marina Barcelos - Grandes Personalidades da Medicina
  • Drª Marina Blois - Grandes Personalidades da Medicina
  • Drª Marina Bragheto - Grandes Personalidades da Medicina
  • Drª Marina Patrocínio - Grandes Personalidades da Medicina
  • Drª Paula Basso - Grandes Personalidades da Medicina
  • Drª Thaís Rubly - Grandes Personalidades da Medicina

Emergências e Remoções

  • Saúde Móvel - Remoções e Home Care
  • Saúde, Estética e Bem Estar
  • Antônio Cézar Peron - Psicanálise e Psicologia
  • Ari Pedro Balieiro Jr - Psicólogo
  • Claudia Paim - Consteladora Familiar
  • Daniela Sanches Mandel - Diretora da Clínica Bio Spa
  • Fabiana Danese – Psicóloga
  • Laís Di Filippo de Mello - Fonoaudióloga
  • Letícia Oliveira - Odontopediatra
  • Luciana Righetto - Saudavelmente – Líder Elite dōTERRA
  • Luzia Silva - Especialista em comportamento humano e relacionamento
  • Maria Eduarda Aran - Cirurgiã Dentista e Farmacêutica
  • Maria Fernanda Vaismenos - Odontóloga
  • Maria Paula Pereira Nascimento - Clínica Odontologia MP Função e Arte
  • Marina Kaluf - Psicóloga
  • Myrian Franco - Psicóloga Corporal Neo-Reichiana
  • Renata Comparini - Psicóloga
  • Rita Pacheco - Clínica Rita Pacheco Podologia
  • Sandra Guerra - Neuropsicopedagoga
  • Silvia Bittar – Sabin Diagnóstico e Saúde
  • Sumaya Florence - Psicanalista comportamental
  • Vera Reis - Terapeuta Corporal e Analista Bioenergética
  • Veronica Soares- Fonoaudióloga
  • Vinicius Facciolli – Nutrição esportiva

Advocacia

  • Drª. Luiza Gouvêa - Presidente OAB Franca
  • Dr. Denílson Carvalho - Vice Presidente OAB Franca
  • Drs. Guilherme Soares, João Goulart, Eduardo Caetano - Soares, Goulart & Caetano Advogados
  • Drª. Milena Meirelles - Advogada
  • Drª. Priscila Martori Anacleto – Advogada
  • Drª. Kellen Alves – Advogada Criminalista
  • Dr. Rafael Leite Franceschini – Diretor adjunto da diretoria comissões locais OAB
  • Drs. Roberta Assis Freitas e José Mauro Paulino Dias - Paulino Advocacia
  • Dr. Rodrigo Brandão - Advogado processo civil empresarial

Presidentes, Diretores e Entidades

  • Agenor Gado - Presidente da APAE
  • Camila Machado – Gerente SESC São Paulo
  • Carlos Eduardo Agel Benedetti e diretoria - Caminhar Associação das Famílias Pessoas e Portadores de Paralisia Cerebral de Franca
  • Claudia Neves - Gestora de Negócios ACIF
  • Cristina Lucia Bastianini - Delegada CRC – SP
  • Ellen Saraiva - Presidente e diretoria APAE Patrocínio Paulista
  • Eliane Bonine e Daniel Melo - Diretores Casa de Apoio IANSA
  • Eliane Macedo Rodrigues Silva - Presidente Assescofran
  • Fernando Rached Jorge - Presidente ACIF Franca  
  • Ildlaine Nazareth – presidente Lions Clube de Franca
  • Luiz Gonzaga José - Coordenador Estadual Apeoesp
  • Renato Nardi - Presidente Rotary Club de Franca Imperador
  • Rosinha Aylon e Leonel Cantano - Diretores Berçário Dona Nina
  • Sidnei Martins de Oliveira - Presidente Grupo Santa Casa de Franca
  • Toni Hajel - Presidente Sindifranca
  • Yasmim Vilela - Hemocentro de Franca

Esporte

  • Carlos Renato Donzelli - Presidente Sesi Franca Basquete
  • Kamilla Torralbo - Ultramaratonista – Diretora Studio KT
  • Luzia Laurençe Souza - Instituto Kiai-Kan de Judô
  • Marco Aurélio Dos Santos (Chui) - Instituto Chuí́ de Esportes

Imprensa e criador de conteúdo

  • Alex Sabino - Criador de conteúdo digital
  • Cintia Flávia - Coordenadora Rádio Difusora
  • Fabricio Pertinelli - Criador de conteúdo digital
  • Jovassi Corrêa Dias – rádio esporte
  • Laura Ribeiro - Jornalista e Criadora de conteúdo digital
  • Luiz Claudio Monteiro- O Esporte Amador
  • Marcella Murari - ZOOM Podcast
  • Marcelo Fradim - Criador de conteúdo digital
  • Roberta Pirozzi e Marcial Gonçalves - DuoCast
  • Tiago Valentim - Apresentador Balanço Geral
  • Valdes Rodrigues - Radialista e Jornalista – Difusora/GCN
  • Well Miguel – colunista social

Publicidade, Marketing e Designer

  • Ana Luiza Silva Felippe - Casa da Comunicação 
  • Jefferson Nascimento – 1na Ideias
  • Kamila Nogueira e Wellington Cruz - Vuk Comunicação e Marketing
  • Vinicius Côrrea - Designer e Diretor Criativo Gráfica Freitas e Côrrea

Famílias de visão

  • Nivaldo Antônio de Castro e Maria Ângela Santana de Castro - Eletrônica Castro
  • Sônia Maria Pincerato Figueiredo, Paulo Roberto Alves Figueiredo, herme Pincerato Figueiredo - Casa da Semente
  • Vicente Fuzisawa, Marta Comparini, Roberta, Raquel - Gimma Ornamentos

Fotos & Vídeos

  • José Andrade - Studio Andrade - Foto & Vídeo
  • Renato Moura e Mariana - Heart Fotografia
  • Espaço e Produção de Eventos
  • Eduarda Inácio, Inácio Silva e Gustavo Inácio - Boni Produções – ecossistema cultural
  • Elywelton Junior - Idealizador e realizador do Backstage Fashion
  • Marcelo Cássere - Celebrante
  • Privilégio Assessoria & Cerimonial - Jéssica & Guilherme
  • Ronaldo Honório - Ronaldo Honório Produções
  • Rosângela Maria - Rosângela Cerimonialista
  • Rose Victal - Cerimonialista
  • Thiago Fiori - Fioringressos
  • Willian Matias - Produtor de eventos e diretor artístico

Grandes Eventos do Ano

  • Fest Bar - Gustavo Nunes e Leandro Carrijo - Rotary Club de Franca Imperador
  • Leilão APAE - Agenor Gado e Ébio Pedroza

Decoração e Locação

  • Célia Mazza - Decoração
  • Marcos Tostes - Diretor Dona Finna Ambientação e Locação

Profissionais da Beleza

  • Kenya Alexsandra - hair stylist
  • Rodrigo Davanço e Natally Miguel - Studio Zhyro
  • Tatiane Ferraro – CEO Espaço Ferraro e maquiadora
  • Zelma, Tânia e Tais Monteiro - Zelma Coiffeur

Culinária e Buffet

  • Ana Maria Chagas - Especialista em Bolos e Tortas
  • Gabriela e Leandra Morato - Casa Lebô
  • Mariana e Eleonora Benedetti Sandoval - Cucina Pronta
  • Marina Paiva - Brigadeiro no Tacho
  • Terles Domingues - Chef de cozinha

Bar, Restaurante e Empório

  • Capitão Prime - Leandro Carrijo
  • Legus Pizzaria - Mateus Antonio da Silva
  • Tio Mineiro Farinha Caseira - Aluísio Clayton Santos
  • Morada du Capiau - Lucas Renato de Souza e Marco Aurélio

Casais Destaques do Ano

  • Ana Lídia e João Paulo Brandão Jr - Casais Destaques
  • Eugênia Maria Bassalo Bullemah e Rubens Lemos - Casais Destaques
  • Francisco e Maria Paula do Val Rocha - Casais Destaques
  • Inês Almeida e Fernando Beto - Casais Destaques
  • Jacque Vieira e Edison Júnior - Casais Destaques
  • Luciana e João Bhosco Cordeiro - Casais Destaques
  • Maria Rita e Kamel Salih Charanek - Casais Destaques
  • Raquel e Pedro José Olivito Lancha - Casais Destaques

Mulheres do Brasil

  • Claudia Palermo - Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Saúde
  • Lucinda Gomes - Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Políticas Públicas
  • Jamile Coelho - Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Educação
  • Lila Crespo – Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Finanças
  • Andreia Taveira - Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Comitê Violência contra a Mulher -
  • Vanessa Monteiro e Dircelia Rabelo - Mulheres do Brasil Núcleo Franca – Corrente do Bem

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