A Francana iniciou nesta segunda-feira, 19, a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027. Após avaliar e selecionar mais de 25 jovens jogadores, o clube começou os trabalhos com uma semana de avaliações físicas e oftalmológicas e a apresentação de grande parte do elenco.

Segundo o técnico da equipe sub-20, Lucas Bahia, os treinos em campo começam no próximo domingo, 25, com atividades físicas e técnicas. A partir de 9 de novembro, a comissão técnica dará início aos trabalhos táticos, com foco na preparação para os jogos-treino.

“Os trabalhos começam hoje (segunda) com essa semana toda de avaliações. Dia 25 começam os treinos físicos e técnicos, e depois os táticos”, afirmou o treinador.

Cinco jogos-treino antes da Copinha