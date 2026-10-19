19 de outubro de 2026
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VETERANA

Francana recebe atletas e inicia preparação para a Copinha 2027

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Francana
Parte do elenco sub-20 da Francana no primeiro dia de preparação para a Copinha, nesta segunda-feira
Parte do elenco sub-20 da Francana no primeiro dia de preparação para a Copinha, nesta segunda-feira

A Francana iniciou nesta segunda-feira, 19, a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027. Após avaliar e selecionar mais de 25 jovens jogadores, o clube começou os trabalhos com uma semana de avaliações físicas e oftalmológicas e a apresentação de grande parte do elenco.

Segundo o técnico da equipe sub-20, Lucas Bahia, os treinos em campo começam no próximo domingo, 25, com atividades físicas e técnicas. A partir de 9 de novembro, a comissão técnica dará início aos trabalhos táticos, com foco na preparação para os jogos-treino.

“Os trabalhos começam hoje (segunda) com essa semana toda de avaliações. Dia 25 começam os treinos físicos e técnicos, e depois os táticos”, afirmou o treinador.

Cinco jogos-treino antes da Copinha

A programação prevê cinco jogos-treino, chamados de amistosos pelo técnico, a partir de 13 de novembro. Os adversários, porém, ainda não foram divulgados. As partidas serão utilizadas como testes para ajustar a equipe antes da competição, disputada em janeiro.

O planejamento da preparação também conta com a participação do supervisor do clube, Wantuil Rodrigues.

Lucas Bahia projeta equipe competitiva

Responsável por levar a Francana à segunda fase da última edição da Copinha, Lucas Bahia demonstrou confiança no grupo selecionado para 2027. Segundo ele, a familiaridade de parte dos jogadores com a metodologia de trabalho pode facilitar a preparação.

“A expectativa é excelente, pois montamos um grupo muito homogêneo e que a maioria já conhece como gostamos de trabalhar. Acredito que o time será semelhante ou melhor do que esse ano tecnicamente, agora é preciso encaixar e dar a liga de um time”, completou.

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