O Instituto Encanto dos Manacás, por meio da Missão Manacás, produziu e distribuiu 550 marmitas em Franca nesse domingo, 18. A ação social mobilizou 37 participantes, entre integrantes da instituição e voluntários, e beneficiou moradores de quatro bairros: Parque Moema, Miramontes, Santa Efigênia e Vila São Sebastião.

Os trabalhos começaram às 7h30, com o preparo dos alimentos na cozinha do Centro Espírita Caminhos de Luz, na avenida Mário Andrade, no bairro Miramontes. A distribuição das refeições foi concluída às 13h, após cinco horas e meia de atividades.

A iniciativa contou com a participação de 15 voluntários do Moto Clube Insanos, além de integrantes da diretoria, do Conselho Consultivo, guardiões e outros colaboradores da Missão Manacás.

Distribuição percorreu quatro bairros