O Instituto Encanto dos Manacás, por meio da Missão Manacás, produziu e distribuiu 550 marmitas em Franca nesse domingo, 18. A ação social mobilizou 37 participantes, entre integrantes da instituição e voluntários, e beneficiou moradores de quatro bairros: Parque Moema, Miramontes, Santa Efigênia e Vila São Sebastião.
Os trabalhos começaram às 7h30, com o preparo dos alimentos na cozinha do Centro Espírita Caminhos de Luz, na avenida Mário Andrade, no bairro Miramontes. A distribuição das refeições foi concluída às 13h, após cinco horas e meia de atividades.
A iniciativa contou com a participação de 15 voluntários do Moto Clube Insanos, além de integrantes da diretoria, do Conselho Consultivo, guardiões e outros colaboradores da Missão Manacás.
Distribuição percorreu quatro bairros
A entrega das marmitas ocorreu em etapas, enquanto a equipe da cozinha finalizava o preparo das refeições.
No Parque Moema, foram distribuídas 40 marmitas. Em seguida, a equipe entregou outras 140 no Miramontes.
No Santa Efigênia, os voluntários distribuíram 100 refeições na rua Sargento Marques Alfredo Lance. A última etapa ocorreu na Vila São Sebastião, com a entrega de 270 marmitas na rua Adario de Menezes.
Ao final da ação, as 550 refeições produzidas foram destinadas às comunidades dos quatro bairros.
Doações ajudaram a viabilizar a ação
A produção contou com doações de alimentos e embalagens, além de produtos disponíveis no estoque do Instituto Encanto dos Manacás.
Entre os ingredientes utilizados estavam 40 quilos de arroz, 30 quilos de frango, 18 quilos de cenoura, dois quilos de alho, quatro quilos de cebola, dois quilos de sal, 14 maços de salsinha, 14 maços de cebolinha, sete latas de milho e nove litros de óleo.
Também foram utilizados 500 vasilhames para acondicionar as refeições. A Promaq doou metade das embalagens, enquanto Leonardo e Natalina contribuíram com as outras 250 unidades.
Segundo a organização, as doações, os recursos do Instituto e o trabalho dos voluntários foram fundamentais para a realização da iniciativa.
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