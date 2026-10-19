Um homem procurado pela Justiça de Minas Gerais por suspeita de furto qualificado foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 19, no Jardim Aeroporto I, na região Sul de Franca. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de São Sebastião do Paraíso (MG).

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, após os policiais receberem informações de que o procurado estaria na casa da mãe.

Os agentes foram até o endereço indicado e encontraram o homem em um dos quartos da residência. Após a abordagem, ele recebeu voz de prisão e foi levado à DIG, onde foram formalizados os procedimentos para o cumprimento da ordem judicial.