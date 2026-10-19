Morreu nesse domingo, 18, em Franca, o contador Reinaldo Segismundo, aos 61 anos, em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Ele deixa mulher e dois filhos.

Reinaldo deixa os filhos Mateus e Vinicius e a mulher Madalena. Foi contador no escritório Modelo durante toda vida, segundo sua sobrinha Lívia Duarte Alonso, de 39 anos. De acordo com ela, o tio foi uma pessoa extremamente responsável e cuidadosa, tanto com os clientes quanto com os familiares.

"O Reinaldo foi uma pessoa extremamente responsável e cuidadosa tantos com os clientes quanto com os familiares. Era casado com a Madalena e tinha dois filhos, o Mateus e o Vinicius. Foi contador no escritório Modelo a vida toda. Tinha muitos amigos e era muito querido", contou.