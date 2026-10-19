O Franca Basquete inicia nesta segunda-feira, 19, às 19h30, no Pedrocão, a caminhada em busca do hexacampeonato do NBB. O adversário da estreia é o São José dos Campos, pela primeira rodada da edição 2026/27 do Novo Basquete Brasil.

Atual pentacampeão nacional, Franca tenta o sexto título consecutivo. Na temporada passada, a equipe comandada por Helinho Garcia levantou a taça ao vencer o Pinheiros por 3 a 1 na série final do playoff, em jogo disputado em Franca.

Para esta temporada, o time entra em quadra bastante modificado. Deixaram o elenco após o penta Georginho, Lucas Dias, Felício, Bennett, Laterza, Rodriguez e Zu Júnior. Permaneceram David Jackson e Rafael Mineiro.