O Franca Basquete inicia nesta segunda-feira, 19, às 19h30, no Pedrocão, a caminhada em busca do hexacampeonato do NBB. O adversário da estreia é o São José dos Campos, pela primeira rodada da edição 2026/27 do Novo Basquete Brasil.
Atual pentacampeão nacional, Franca tenta o sexto título consecutivo. Na temporada passada, a equipe comandada por Helinho Garcia levantou a taça ao vencer o Pinheiros por 3 a 1 na série final do playoff, em jogo disputado em Franca.
Para esta temporada, o time entra em quadra bastante modificado. Deixaram o elenco após o penta Georginho, Lucas Dias, Felício, Bennett, Laterza, Rodriguez e Zu Júnior. Permaneceram David Jackson e Rafael Mineiro.
Para recompor o grupo, a diretoria contratou o pivô Andrezão, o ala/pivô Lucas Siewert, o armador uruguaio Luciano Parodi, o ala/armador Reynan, o ala/armador Gui Deodato, o armador Vitinho e o ala/pivô norte-americano Jordan Williams. Anunciado como reforço, Williams nem chegou a se apresentar e teve o contrato rescindido por problemas pessoais.
Para a estreia, a novidade entre os relacionados é o armador Vitinho. Vice-campeão paulista na última semana, Franca ainda não terá Gui Deodato, que aguarda a regularização da documentação, e Lucas Siewert, em fase final de recuperação de cirurgia no pé.
Helinho destacou a importância do Estadual com a equipe disputado a final contra o Mogi. "O Paulista foi muito importante porque conseguimos, dentro do que nós planejamos, executar de uma forma bastante satisfatória usando jogadores da base. Esse vice-campeonato nos traz uma força ainda maior para que a gente possa entrar com tudo no NBB", afirmou.
O time de São José dos Campos, treinado por Cristiano Ahmed, chega à competição após ser eliminado pelo Mogi nas quartas de final do Paulista. A baixa é o ala/armador norte-americano Dexter McClanahan, que se recupera de cirurgia no joelho.
Sequência
Depois da estreia, Franca reencontra o Mogi das Cruzes, atual campeão paulista, nesta quarta-feira, 21, às 19h30, novamente no Pedrocão. Na sequência, sai para dois compromissos em São Paulo: contra o Corinthians, na segunda-feira, 26, e diante do Paulistano, na quarta-feira, 28.
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