A Polícia Civil prendeu um jovem de 21 anos e apreendeu um carro durante uma operação contra o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, realizada nesta segunda-feira, 19, em Cristais Paulista e Franca. A ação teve como alvo dois investigados. Um deles foi preso, enquanto o outro não foi localizado.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Cristais Paulista e contou com o apoio de equipes do GOE (Grupo de Operações Especiais), da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca.

Em Cristais Paulista, os policiais localizaram o suspeito de 21 anos em sua residência e cumpriram um mandado de prisão temporária contra ele. Durante as buscas no imóvel, nenhum entorpecente ou objeto ilícito foi encontrado.