A Polícia Civil prendeu um jovem de 21 anos e apreendeu um carro durante uma operação contra o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, realizada nesta segunda-feira, 19, em Cristais Paulista e Franca. A ação teve como alvo dois investigados. Um deles foi preso, enquanto o outro não foi localizado.
A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Cristais Paulista e contou com o apoio de equipes do GOE (Grupo de Operações Especiais), da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca.
Em Cristais Paulista, os policiais localizaram o suspeito de 21 anos em sua residência e cumpriram um mandado de prisão temporária contra ele. Durante as buscas no imóvel, nenhum entorpecente ou objeto ilícito foi encontrado.
Já em Franca, as equipes fizeram buscas em endereços ligados ao segundo investigado, que não foi localizado. Em um dos imóveis, no bairro Santa Terezinha, os policiais apreenderam um Volkswagen Jetta, alvo de um mandado específico de busca e apreensão.
Nos demais endereços, não foram encontrados drogas ou outros objetos ilícitos. Durante a operação, os policiais também obtiveram informações sobre um possível novo local onde o segundo investigado estaria, que será alvo de novas buscas.
Além de não localizar o homem, a Polícia Civil não encontrou uma motocicleta BMW 1000 que também era alvo das medidas judiciais.
O jovem preso foi levado à delegacia, interrogado e formalmente indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele permanece à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para localizar o segundo investigado e cumprir integralmente os mandados expedidos pelo Poder Judiciário.
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