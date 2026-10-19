Com a chegada da Black Friday e do Natal, o aumento no volume de vendas exige atenção redobrada para evitar fraudes e inadimplência. Neste cenário, conhecer o histórico de pagamento dos clientes é fundamental para fechar negócios com mais segurança e reduzir riscos.

Para ajudar as empresas nesse processo, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) oferece o Venda Segura: uma solução que reúne inteligência na análise de crédito, prevenção de fraudes e ferramentas para recuperação de dívidas cuja apresentação pode ser solicitada pelo WhatsApp (16) 9 9963-8870, acessível pelo link https://wa.me/16999638870.

Um dos principais diferenciais do serviço é o acesso ao AC Protesto, que permite consultar informações sobre protestos registrados em cartórios de todo o Brasil, por meio do Cenprot (Central de Protesto). A ferramenta se destaca pela abrangência nacional dos dados, ampliando a visão do empresário sobre o histórico financeiro de clientes e parceiros comerciais.

“Isso significa mais abrangência na análise de crédito, mais segurança para tomar decisões e mais confiança para vender”, afirma a coordenadora comercial da ACIF, Jéssica Ravagnani. “Porque proteger o empresário contra a inadimplência é também fortalecer seus negócios e criar condições para crescer com segurança”, diz.

Mais do que verificar a existência de débitos, as consultas de CPF e CNPJ com Cadastro Positivo reúnem informações que ajudam a embasar decisões comerciais. Entre os recursos disponíveis estão score de crédito, indicadores de comportamento de pagamento, ações cíveis, quadro societário, recomendações para concessão de crédito e sugestões de limite.

“Com esses dados, o empresário pode avaliar melhor o risco de cada operação, estabelecer critérios para vendas a prazo e tomar decisões com mais segurança, sem depender apenas de impressões ou informações isoladas”, afirma Jéssica.

Da análise à recuperação do crédito

O Venda Segura também contempla ferramentas para empresas que precisam lidar com a inadimplência. Uma delas é o AC Recupera, serviço que facilita o encaminhamento de dívidas a protesto, com tecnologia e segurança jurídica. Para débitos de até 90 dias, não há custo de inclusão, e o serviço apresenta índice de recuperação de 60% já nos primeiros três meses.

Outra possibilidade é o registro de débitos, que prevê o envio de uma carta de aviso formal ao devedor e a inclusão do CPF ou CNPJ em banco de dados consultado por milhares de empresas em todo o país. A medida pode contribuir para a regularização das pendências e fortalecer a gestão da carteira de recebíveis.

Tecnologia e acompanhamento especializado

O serviço utiliza a plataforma Equifax | Boa Vista, que reúne informações cadastrais de abrangência nacional e a experiência de mais de 65 anos no mercado de dados de crédito.

“Além das ferramentas de consulta, a ACIF oferece consultoria e acompanhamento para ajudar as empresas a aproveitar melhor os recursos disponíveis. O trabalho pode incluir visitas técnicas, diagnóstico dos processos internos, análise da política de crédito, indicação das soluções mais adequadas e treinamentos antifraude direcionados à realidade de cada negócio”, pontua Jéssica.

Empresas interessadas em conhecer o Venda Segura e identificar as soluções mais adequadas à sua operação podem entrar em contato com a ACIF para obter mais informações por meio do WhatsApp (16) 9 9963-8870, acessível pelo link https://wa.me/16999638870.