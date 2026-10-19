A Justiça de Franca realiza nesta segunda-feira, 19, a audiência de instrução e julgamento do processo contra Sônia Aparecida Dias Ávila, de 69 anos, acusada de injúria racial contra uma agente da Área Azul, de 28 anos. O caso aconteceu em 6 de julho, na região Central da cidade.

A audiência foi marcada para as 13h55, após denúncia apresentada pela 6ª Promotoria de Justiça de Franca. A decisão é assinada pelo juiz Ewerton Meirelis Gonçalves, da Justiça de Franca.

Segundo a denúncia, a acusada teria ofendido a funcionária durante uma discussão relacionada à fiscalização do estacionamento rotativo. O desentendimento teria começado após a idosa não efetuar o pagamento de um período excedente da Área Azul.