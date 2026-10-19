Um idoso de 69 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na manhã desta segunda-feira, 19, em Ribeirão Corrente, na região de Franca.

O veículo transportava trabalhadores rurais quando o motorista realizou uma conversão e atingiu o pedestre, que atravessava a via. O condutor relatou que não percebeu a presença da vítima.

Equipes de socorro foram acionadas, e o idoso chegou a ser atendido por uma ambulância municipal e encaminhado para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, em Franca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi identificado como Walter Soares da Silva.