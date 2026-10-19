Um homem de 26 anos, identificado como Willi Eduardo Braga Guimarães, morreu após ser baleado na noite de sábado, 17, no bairro Jardim dos Silveiras, em Morro Agudo, na região de Franca.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu às 19h38, na rua Domingos da Silveira. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos.
Conforme o registro policial, o homem apresentava aproximadamente 16 perfurações pelo corpo, atingindo regiões do rosto, peito, braços, perna e costas.
Ataque
À Polícia Civil, a irmã da vítima relatou que estava sentada na calçada da residência, enquanto Willi estava próximo, montado em uma moto elétrica. Em determinado momento, ela viu dois indivíduos em uma motocicleta e um deles efetuou os disparos.
Assustada, a mulher correu para uma casa vizinha para se proteger. Ela afirmou que não conseguiu acompanhar o restante da ação, mas continuou ouvindo diversos tiros.
Investigação
A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para atender à ocorrência. No local, foram recolhidos ao menos 14 estojos de munição calibre 9 mm, além de 11 projéteis, fragmentos de munição e outros dois projéteis encontrados nas roupas da vítima.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca.
Até o registro do boletim de ocorrência, os autores do homicídio eram desconhecidos. O caso foi registrado como homicídio consumado e será investigado pela Polícia Civil.
Velório
O velório de Willi Eduardo acontece na manhã desta segunda-feira, 19, no Velório Municipal de Morro Agudo. O sepultamento ocorre às 11h30, no Cemitério Municipal.
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