Um homem de 26 anos, identificado como Willi Eduardo Braga Guimarães, morreu após ser baleado na noite de sábado, 17, no bairro Jardim dos Silveiras, em Morro Agudo, na região de Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu às 19h38, na rua Domingos da Silveira. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme o registro policial, o homem apresentava aproximadamente 16 perfurações pelo corpo, atingindo regiões do rosto, peito, braços, perna e costas.