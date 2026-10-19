19 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 19, em Franca:

Nome: Carlos Alberto Ribeiro 
Idade: 52 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São José da Bela Vista 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Reginaldo Segismundo  
Idade: 61 anos
Local do velório: São Vicente, sala 1 VIP
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Crematório Ecológico Metropolitano de Ribeirão Preto 
Horário previsto do sepultamento: 14h

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