Veja o obituário desta segunda-feira, 19, em Franca:
Nome: Carlos Alberto Ribeiro
Idade: 52 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São José da Bela Vista
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Reginaldo Segismundo
Idade: 61 anos
Local do velório: São Vicente, sala 1 VIP
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Crematório Ecológico Metropolitano de Ribeirão Preto
Horário previsto do sepultamento: 14h
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