Veja o obituário desta segunda-feira, 19, em Franca:

Nome: Carlos Alberto Ribeiro

Idade: 52 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São José da Bela Vista

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Reginaldo Segismundo

Idade: 61 anos

Local do velório: São Vicente, sala 1 VIP

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Crematório Ecológico Metropolitano de Ribeirão Preto

Horário previsto do sepultamento: 14h