A Prefeitura de Guará, na região de Franca, desmentiu a informação de que uma sucuri gigante teria sido flagrada em um reservatório de água do município. Em nota divulgada após a circulação de imagens nas redes sociais, a administração afirmou que o vídeo não foi gravado na cidade e que a estrutura mostrada não pertence ao sistema municipal de abastecimento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saneamento Urbano, o abastecimento de água de Guará é realizado por meio de poços profundos. O município também não possui tanques abertos no sistema, o que, segundo a Prefeitura, contradiz as informações compartilhadas junto às imagens.

A repercussão ocorreu após a divulgação de um vídeo na página Biólogo Henrique, que mostra uma sucuri de grandes proporções em uma unidade de tratamento de água, no dia 11 de outubro. Inicialmente, o registro foi associado a Guará, mas a cidade onde as imagens foram feitas não foi confirmada.