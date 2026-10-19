A Prefeitura de Guará, na região de Franca, desmentiu a informação de que uma sucuri gigante teria sido flagrada em um reservatório de água do município. Em nota divulgada após a circulação de imagens nas redes sociais, a administração afirmou que o vídeo não foi gravado na cidade e que a estrutura mostrada não pertence ao sistema municipal de abastecimento.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saneamento Urbano, o abastecimento de água de Guará é realizado por meio de poços profundos. O município também não possui tanques abertos no sistema, o que, segundo a Prefeitura, contradiz as informações compartilhadas junto às imagens.
A repercussão ocorreu após a divulgação de um vídeo na página Biólogo Henrique, que mostra uma sucuri de grandes proporções em uma unidade de tratamento de água, no dia 11 de outubro. Inicialmente, o registro foi associado a Guará, mas a cidade onde as imagens foram feitas não foi confirmada.
Na nota, a Prefeitura também ressaltou que a qualidade da água distribuída à população é monitorada conforme os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
A administração municipal orientou os moradores a não compartilharem informações sem confirmação e a consultarem os canais oficiais para obter informações confiáveis.
O que fazer ao encontrar uma cobra?
Ao encontrar uma serpente, a recomendação é manter distância e não tentar se aproximar, tocar ou capturar o animal. Mesmo que pareça estar parada ou não demonstre agressividade, a cobra pode reagir caso se sinta ameaçada.
Se o animal estiver em um local onde possa oferecer risco às pessoas, crianças e animais domésticos devem ser mantidos afastados. Nesses casos, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
A Polícia Militar Ambiental também atua em ocorrências envolvendo animais silvestres. Se for seguro, é possível observar a serpente de longe e informar aos profissionais o local exato onde ela foi vista. Não se deve tentar capturá-la para tirar fotos ou vídeos.
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