Uma capivara morreu após ser atropelada por um ônibus na madrugada desse domingo, 18, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do Jardim Paineiras, em Franca.
Segundo a concessionária ViaPaulista, o ônibus seguia no sentido capital quando atingiu o animal, que estava na segunda faixa da via.
Após o atropelamento, o motorista seguiu viagem até a base da Polícia Militar Rodoviária, onde informou o ocorrido. O veículo continuou o trajeto normalmente, sem necessidade de transferir os passageiros para outro ônibus.
A ocorrência foi registrada às 3h56. A capivara morreu no local e foi retirada na pista após o registro da ocorrência.
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