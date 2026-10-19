Uma capivara morreu após ser atropelada por um ônibus na madrugada desse domingo, 18, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do Jardim Paineiras, em Franca.

Segundo a concessionária ViaPaulista, o ônibus seguia no sentido capital quando atingiu o animal, que estava na segunda faixa da via.

Após o atropelamento, o motorista seguiu viagem até a base da Polícia Militar Rodoviária, onde informou o ocorrido. O veículo continuou o trajeto normalmente, sem necessidade de transferir os passageiros para outro ônibus.