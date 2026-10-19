19 de outubro de 2026
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ANIMAL NA PISTA

Capivara morre atropelada por ônibus na Portinari, em Franca

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Ônibus era ocupado por 17 passageiros; ninguém ficou ferido no acidente
Ônibus era ocupado por 17 passageiros; ninguém ficou ferido no acidente

Uma capivara morreu após ser atropelada por um ônibus na madrugada desse domingo, 18, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do Jardim Paineiras, em Franca.

Segundo a concessionária ViaPaulista, o ônibus seguia no sentido capital quando atingiu o animal, que estava na segunda faixa da via.

Após o atropelamento, o motorista seguiu viagem até a base da Polícia Militar Rodoviária, onde informou o ocorrido. O veículo continuou o trajeto normalmente, sem necessidade de transferir os passageiros para outro ônibus.

A ocorrência foi registrada às 3h56. A capivara morreu no local e foi retirada na pista após o registro da ocorrência. 

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