O corretor de imóveis Murilo Gomes Ferreira, de 40 anos, acusou o vereador Leandro Patriota (PL) de dar um soco em seu rosto durante uma discussão na praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, na tarde desse domingo, 18. O parlamentar, no entanto, negou ter dado um soco ou tapa e afirmou que empurrou o corretor no peito após um desentendimento durante uma manifestação.

Murilo registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

Corretor afirma que levou soco no rosto

Em entrevista ao Portal GCN/Sampi, Murilo contou que voltava para casa quando passou pela Praça da Matriz, onde ocorria uma manifestação a favor do candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL). Segundo ele, o vereador utilizava equipamentos de som para discursar. O corretor afirmou que questionou os participantes sobre a possibilidade de o Brasil ser “entregue” aos Estados Unidos.