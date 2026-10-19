O corretor de imóveis Murilo Gomes Ferreira, de 40 anos, acusou o vereador Leandro Patriota (PL) de dar um soco em seu rosto durante uma discussão na praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, na tarde desse domingo, 18. O parlamentar, no entanto, negou ter dado um soco ou tapa e afirmou que empurrou o corretor no peito após um desentendimento durante uma manifestação.
Murilo registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Corretor afirma que levou soco no rosto
Em entrevista ao Portal GCN/Sampi, Murilo contou que voltava para casa quando passou pela Praça da Matriz, onde ocorria uma manifestação a favor do candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL). Segundo ele, o vereador utilizava equipamentos de som para discursar. O corretor afirmou que questionou os participantes sobre a possibilidade de o Brasil ser “entregue” aos Estados Unidos.
“Eu perguntei: ‘vocês vão entregar o país de graça aos Estados Unidos?’”, relatou.
Murilo disse que também perguntou aos manifestantes se eles já estariam estudando inglês. Ainda conforme o corretor, ele esperou o discurso de Leandro terminar e questionou se o parlamentar não deveria estar cuidando de questões relacionadas à cidade.
Segundo Murilo, o vereador teria perguntado se ele havia votado nele. O corretor afirmou que teria respondido que não havia jogado o voto no lixo e que a discussão se intensificou com a participação de outras pessoas.
Ele relatou que um homem teria se aproximado, perguntado e o acusado de ser de esquerda. Murilo disse que teria tentado se afastar e que, depois de um gesto obsceno feito por outra pessoa, respondeu com um gesto semelhante.
O corretor afirmou que, nesse momento, parte dos manifestantes teria avançado em sua direção e Leandro teria se aproximado por trás da multidão.
“Ele veio por trás da multidão e deu um soco com a mão direita no lado esquerdo do meu rosto”, afirmou.
Murilo disse que não teria revidado e teria se afastado em direção à Catedral. Ainda conforme sua versão, outro homem, mais velho, teria lhe dado voz de prisão sob a alegação de que ele teria feito um gesto obsceno. O corretor afirmou que, em seguida, esse homem teria chutado sua panturrilha.
Ele disse que também não teria reagido a essa segunda agressão. Murilo afirmou que conhece Leandro desde 2017 e que os dois têm posicionamentos políticos diferentes.
Após o episódio, o corretor procurou a polícia para registrar a ocorrência. Ele afirmou que pretende acionar o Comitê de Ética da Câmara Municipal, solicitar imagens de câmeras de segurança da região e tomar as medidas cabíveis.
Patriota nega soco, mas confirma empurrão
Leandro apresentou outra versão sobre o desentendimento para o GCN. Segundo o vereador, a manifestação ocorria de forma tranquila, e os participantes organizavam os equipamentos de som quando Murilo teria se aproximado e começado a ofendê-lo.
O parlamentar afirmou que o corretor o chamou de “vereador vagabundo” e disse que ele deveria estar trabalhando. Leandro relatou que respondeu que era domingo e que participava de uma manifestação em apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro.
Segundo o vereador, Murilo teria continuado a xingá-lo e a falar em tom alterado. Leandro afirmou que teria tentado afastá-lo dos demais participantes porque temia que alguém perdesse a paciência e o agredisse.
O parlamentar disse que teria conduzido Murilo até as proximidades de um semáforo e de uma loja de som e pedido que ele deixasse o local.
“Eu fui levando ele até ali perto do semáforo. (…) Falei para ele: ‘cara, vai embora, você vai arrumar confusão aqui’”, contou.
Leandro afirmou que, depois de se afastar e virar de costas, teria visto Murilo fazer gestos obscenos em direção aos manifestantes. Segundo o vereador, o corretor estaria apontando para as pessoas e colocando a mão na região genital. Ele disse que havia mulheres e crianças no local e que considerou a atitude desrespeitosa.
Por esse motivo, segundo Leandro, ele voltou até Murilo e o empurrou no peito.
“Só dei um empurrão no peito dele, porque ele estava fazendo um gesto obsceno com o órgão genital para as mulheres e as crianças que estavam lá”, afirmou.
O vereador negou ter dado um soco ou tapa. Ele disse que, depois do empurrão, teria voltado para a manifestação e não teria acompanhado o que aconteceu com Murilo.
“Eu virei as costas e fui lá ficar na manifestação. Depois, não vi o que aconteceu com ele”, declarou.
Leandro afirmou que não conhecia Murilo e que, inicialmente, pensou que ele participava da manifestação. O parlamentar também disse acreditar que o corretor foi ao local para provocar os participantes por causa de divergências políticas.
O vereador afirmou que pretende registrar um boletim de ocorrência e pedir que a polícia apure a alegação de gestos obscenos. Também disse que buscará outras gravações feitas por pessoas que estavam na praça para apresentá-las às autoridades.
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