Uma sapateira de 36 anos foi presa em flagrante neste domingo, 18, após tentar entrar com uma substância semelhante à maconha na Penitenciária de Franca. Segundo o boletim de ocorrência, ela retirou um pacote com cerca de 54 gramas da região anal e escondeu o material em uma blusa de moletom.

A suspeita foi identificada durante a revista com scanner corporal. Policiais penais detectaram uma imagem suspeita na região do baixo ventre (zona inferior ao abdômen) da visitante. Ela foi orientada a repetir o procedimento, mas a imagem persistiu nas verificações seguintes.

Questionada, a mulher negou portar objetos ou substâncias ilícitas. Ela concordou em ser encaminhada ao ambulatório médico para avaliação, mas, enquanto aguardava as providências, pediu autorização para usar o banheiro.