Uma sapateira de 36 anos foi presa em flagrante neste domingo, 18, após tentar entrar com uma substância semelhante à maconha na Penitenciária de Franca. Segundo o boletim de ocorrência, ela retirou um pacote com cerca de 54 gramas da região anal e escondeu o material em uma blusa de moletom.
A suspeita foi identificada durante a revista com scanner corporal. Policiais penais detectaram uma imagem suspeita na região do baixo ventre (zona inferior ao abdômen) da visitante. Ela foi orientada a repetir o procedimento, mas a imagem persistiu nas verificações seguintes.
Questionada, a mulher negou portar objetos ou substâncias ilícitas. Ela concordou em ser encaminhada ao ambulatório médico para avaliação, mas, enquanto aguardava as providências, pediu autorização para usar o banheiro.
Na ocasião, os policiais penais perceberam que ela segurava a blusa de moletom enrolada nas mãos. Durante a inspeção da peça, encontraram um invólucro marrom escondido entre as mangas.
Droga seria destinada ao filho preso
O pacote continha aproximadamente 54 gramas de uma substância esverdeada com características semelhantes às da maconha. Segundo o boletim, o material seria destinado ao filho da mulher, que está preso na unidade.
Após a apreensão, a visitante passou por uma nova revista com scanner corporal. Dessa vez, o equipamento não identificou outros materiais em seu organismo.
A natureza da substância será confirmada por perícia.
A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas. O caso foi registrado com base no artigo 33 da Lei de Drogas, com a aplicação da causa de aumento de pena prevista para o tráfico nas dependências de estabelecimentos prisionais.
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