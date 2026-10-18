O padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari morreu nesse sábado, 17, após ser atingido na cabeça por uma cruz de madeira que se desprendeu da parede de uma igreja em Guayaquil, no Equador. O acidente ocorreu durante uma missa transmitida ao vivo pelo perfil do sacerdote nas redes sociais.

A transmissão registrou o momento em que a estrutura caiu sobre o padre. Em seguida, os fiéis correram para prestar socorro e pedir apoio de ambulâncias.

Apesar da mobilização, a morte de Sánchez Molinari foi confirmada pela Arquidiocese de Guayaquil, por meio de uma nota publicada nas redes sociais.

Nota de pesar