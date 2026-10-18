Este domingo, 17, será de sol com nuvens à tarde em Franca. Segundo a Climatempo, os termômetros devem oscilar entre 16ºC e 24°C, com expectativa de 0,6 milímetros de chuva. As pancadas devem dar trégua nos próximos dias, mas retornam ainda nesta semana.

Nesta segunda-feira, 19, as temperaturas devem variar entre 14°C e 26°C. Na terça-feira, 20, os termômetros ficam entre 16°C e 27°C, sem previsão de chuva nos dois dias.

Chuva e alerta para ventos

A mudança no tempo deve começar na quarta-feira, 21, com previsão de sol entre nuvens e trovoadas. As temperaturas devem variar entre 18°C e 27°C, com acumulado de 0,8 milímetro de chuva.