Este domingo, 17, será de sol com nuvens à tarde em Franca. Segundo a Climatempo, os termômetros devem oscilar entre 16ºC e 24°C, com expectativa de 0,6 milímetros de chuva. As pancadas devem dar trégua nos próximos dias, mas retornam ainda nesta semana.
Nesta segunda-feira, 19, as temperaturas devem variar entre 14°C e 26°C. Na terça-feira, 20, os termômetros ficam entre 16°C e 27°C, sem previsão de chuva nos dois dias.
Chuva e alerta para ventos
A mudança no tempo deve começar na quarta-feira, 21, com previsão de sol entre nuvens e trovoadas. As temperaturas devem variar entre 18°C e 27°C, com acumulado de 0,8 milímetro de chuva.
Na quinta-feira, 22, a instabilidade aumenta, com previsão de 10,9 milímetros de precipitação e temperaturas entre 19°C e 27°C. A data também aparece sinalizada com um alerta para ventos fortes, podendo chegar a 50 km/h.
Na sexta-feira, 23, são esperados 2,7 milímetros de chuva, com temperaturas entre 18°C e 25°C. No sábado, 24, o volume previsto sobe para 7,5 milímetros, e os termômetros devem marcar entre 19°C e 25°C.
Para domingo, 25, a previsão indica mais 5,6 milímetros de precipitação, com mínima de 20°C e máxima de 24°C.
Outubro termina com chuva
Caso a previsão da Climatempo se concretize, a chuva segue na cidade, pelo menos, até o dia 1º de novembro.
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