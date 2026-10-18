Um homem foi preso em flagrante na noite deste sábado, 17, em Franca, suspeito de agredir a companheira e tentar atacá-la com uma faca. A ocorrência foi registrada com base na Lei Maria da Penha, após a Polícia Militar ser acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica na rua Belém, no Jardim Brasilândia.
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a mulher com uma criança de colo e ferimentos aparentes na testa e em uma das mãos.
A vítima relatou que o companheiro bateu sua cabeça contra a parede e tentou atingi-la com uma faca. Segundo ela, o ferimento na mão ocorreu quando colocou o membro à frente do corpo para se defender do ataque.
De acordo com o relato da mulher, o suspeito passou o fim de semana sob efeito de entorpecentes e apresentava comportamento agressivo. Ele estaria dentro da residência e portava uma faca.
Suspeito foi contido no quintal
Diante da situação, outras equipes da Polícia Militar foram acionadas para prestar apoio. Após tentativas de negociação, o homem saiu para o quintal da residência, onde foi contido e algemado.
Em seguida, ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. A prisão em flagrante foi ratificada.
Durante o registro, os policiais identificaram uma ocorrência anterior envolvendo o mesmo casal. Em 2025, o homem teria sido alvo de uma investigação por tentativa de homicídio contra a mesma companheira.
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