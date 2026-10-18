Um homem foi preso em flagrante na noite deste sábado, 17, em Franca, suspeito de agredir a companheira e tentar atacá-la com uma faca. A ocorrência foi registrada com base na Lei Maria da Penha, após a Polícia Militar ser acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica na rua Belém, no Jardim Brasilândia.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a mulher com uma criança de colo e ferimentos aparentes na testa e em uma das mãos.

A vítima relatou que o companheiro bateu sua cabeça contra a parede e tentou atingi-la com uma faca. Segundo ela, o ferimento na mão ocorreu quando colocou o membro à frente do corpo para se defender do ataque.