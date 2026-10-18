Quem completou os requisitos antes da reforma pode usar as regras antigas. E quem preencher uma regra em 2026 não perde o direito só porque resolveu pedir a aposentadoria em 2027.

Agora, uma conta é saber quando pode parar. Outra é quanto vai receber. No pedágio de 100%, o benefício corresponde a 100% da média contributiva prevista em lei, respeitado o teto do INSS. Isso não significa receber o último salário. Por isso, o planejamento previdenciário precisa comparar datas e valores.

3. Mudou de regime? O tempo pode acompanhar você

Quem ensinou na rede pública, contribuindo para um regime próprio (exemplo: foi professor do Estado de São Paulo, pelo SPPREV), o RPPS, pode aproveitar esse período no INSS. O caminho inverso também existe, por meio da Certidão de Tempo de Contribuição, a CTC, emitida pelo regime de origem. Assim, se a professora deu aula “na escola particular” e depois prestou concurso e foi “para o Estado” (ou vice-versa), pode levar o tempo de um para o outro. Ou se der aula nos dois lugares ao mesmo tempo, pode ter duas aposentadorias: uma pelo INSS (Regime Geral de Previdência) e outra pelo Estado (Regime Próprio de Previdência), desde que implementados os respectivos requisitos para cada uma delas.