A Capela São Lucas realiza, de 22 a 25 de outubro, a última quermesse de 2026, em Franca. Promovido pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Diocese de Franca, o evento terá programação diária a partir das 19h, com entrada gratuita, praça de alimentação, leilão de prendas e sorteio de um carro no último dia.
A quermesse será realizada na rua Natal, nº 800, no Jardim Brasilândia II. Durante os quatro dias, o público poderá aproveitar as barracas de comidas típicas e participar do leilão de prendas, promovido diariamente.
Sorteio de carro
No domingo, 25 de outubro, será realizado o sorteio de um Chevrolet Meriva Joy, anunciado como o “carro da família”. Cada bilhete custa R$ 25.
A arrecadação será destinada a contribuir com a construção das torres e a reforma da Matriz. Para adquirir a rifa por Pix, os interessados devem realizar o pagamento e enviar o comprovante à organização, que encaminhará uma foto do bilhete.
Como colaborar
Além de participar da quermesse, a comunidade pode contribuir com a doação de prendas para o leilão. Para isso, é necessário informar o item oferecido, o nome do colaborador e a data.
A organização convida famílias e amigos a participar da programação e colaborar com as melhorias da igreja.
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