A Capela São Lucas realiza, de 22 a 25 de outubro, a última quermesse de 2026, em Franca. Promovido pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Diocese de Franca, o evento terá programação diária a partir das 19h, com entrada gratuita, praça de alimentação, leilão de prendas e sorteio de um carro no último dia.

A quermesse será realizada na rua Natal, nº 800, no Jardim Brasilândia II. Durante os quatro dias, o público poderá aproveitar as barracas de comidas típicas e participar do leilão de prendas, promovido diariamente.

Sorteio de carro

No domingo, 25 de outubro, será realizado o sorteio de um Chevrolet Meriva Joy, anunciado como o “carro da família”. Cada bilhete custa R$ 25.