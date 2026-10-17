Um juiz de 57 anos foi assaltado na noite de sexta-feira, 16, enquanto seguia com a filha e o genro para um rancho na região de Peixoto, na zona rural de Ibiraci (MG). Os criminosos estavam em um carro e teriam utilizado uma arma longa, aparentemente uma espingarda, para abordar a família.
Segundo o G1 Sul de Minas, o motorista tentou fugir, mas precisou parar a caminhonete após ouvir um estampido de disparo de arma de fogo e enfrentar problemas relacionados ao limitador de velocidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos anunciaram o assalto e tentaram levar a caminhonete, mas não conseguiram porque o veículo parou de funcionar. Eles roubaram um notebook, três celulares, uma aliança e a chave do automóvel.
Após o crime, os assaltantes fugiram em direção às regiões rurais da Lage e de Peixoto.
Perícia foi acionada
Ainda conforme o registro policial, uma perfuração foi identificada na lataria traseira da caminhonete. A perícia técnica foi acionada para analisar o veículo.
Cerca de uma hora depois, a Polícia Militar recebeu informações de que os mesmos criminosos teriam roubado outra caminhonete na região rural da Porteira da Pedra, em Claraval (MG).
A Polícia Civil informou que a perícia oficial foi acionada e que investiga as causas e as circunstâncias do roubo em Ibiraci. Até o fechamento deste texto, ninguém havia sido conduzido à delegacia de plantão.
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