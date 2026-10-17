Veja o obituário deste sábado, 17, em Franca:
Nome: Luzia Andrade Silva Alves
- Idade: 69 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 10
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
- Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Marlene Helena Cintra
- Idade: 72 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 09
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Jesus Alexis Rivas Vina
- Idade: 58 anos
- Local do velório: Direto
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Luzia de Castro Silva
- Idade: Não informada
- Local do velório: Memorial Nova Franca, salas 2 e 3
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
- Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Luis Antonio de Oliveira
- Idade: 62 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 10
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 16h
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