17 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Giovanna Attili/GCN
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 17, em Franca:

Nome: Luzia Andrade Silva Alves

  • Idade: 69 anos
  • Local do velório: São Vicente, sala 10
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
  • Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Marlene Helena Cintra

  • Idade: 72 anos
  • Local do velório: São Vicente, sala 09
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Jesus Alexis Rivas Vina

  • Idade: 58 anos
  • Local do velório: Direto
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Luzia de Castro Silva

  • Idade: Não informada
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, salas 2 e 3
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
  • Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Luis Antonio de Oliveira

  • Idade: 62 anos
  • Local do velório: São Vicente, sala 10
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
  • Horário previsto do sepultamento: 16h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários