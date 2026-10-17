É interessante refletir sobre o sentimento de perda, que tantas vezes experimentamos na vida, porém só perdemos aquilo que nos pertence e neste sentido, o que de fato possuímos?

Quando pensamos nas relações que nos são caras, em caso de despedidas deste plano ou outra situação, talvez devêssemos cultivar a gratidão pelo que foi possível viver, considerando que os laços de afeto real sobrevivem aos tempos e distâncias, nas dimensões do invisível. Por outro lado, vínculos que, porventura, se desfazem, muitas vezes indiciam fragilidades de alicerce, sobre o qual tentou-se construir o palco de trocas e experiências.

Ainda assim, ficam os aprendizados e talvez alguns vazios existenciais, travessias quase sempre difíceis, mas que quando motivadas por amor a si mesmo, são passíveis de ressignificação. Os vazios também são oportunidades para novas escolhas e descobertas.