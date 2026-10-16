A família de uma vítima de acidente de trânsito busca identificar o motorista de um Volkswagen Voyage que atingiu a estrutura de uma casa e provocou ferimentos em uma pessoa na noite de quarta-feira, 14, às 18h30, na rua Jornalista Cacildo Abramo, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. O condutor deixou o local sem prestar socorro.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava dentro do imóvel, próxima ao portão, quando o veículo atingiu um pilar ligado à entrada da residência.
Com o impacto, o portão caiu sobre a vítima, que ficou ferida. O motorista não permaneceu no local para prestar assistência, conforme o registro policial.
A ocorrência foi registrada na Polícia Civil como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.
A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias da colisão e trabalhar para identificar o condutor.
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