A família de uma vítima de acidente de trânsito busca identificar o motorista de um Volkswagen Voyage que atingiu a estrutura de uma casa e provocou ferimentos em uma pessoa na noite de quarta-feira, 14, às 18h30, na rua Jornalista Cacildo Abramo, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. O condutor deixou o local sem prestar socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava dentro do imóvel, próxima ao portão, quando o veículo atingiu um pilar ligado à entrada da residência.

Com o impacto, o portão caiu sobre a vítima, que ficou ferida. O motorista não permaneceu no local para prestar assistência, conforme o registro policial.