16 de outubro de 2026
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Motociclista desrespeita 'Pare', bate em carro e é arremessada

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Motociclista sendo atingida por motorista no bairro Higienópolis, em Franca
Motociclista sendo atingida por motorista no bairro Higienópolis, em Franca

Uma motociclista de 24 anos ficou ferida após se envolver em um acidente com um Volkswagen Gol na tarde desta quinta-feira, 15, no cruzamento das ruas Voluntário Mário Mazini e Comandante Salgado, no bairro Higienópolis, em Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança.

As imagens mostram a motociclista trafegando pela rua Voluntário Mário Mazini e entrando no cruzamento sem respeitar a sinalização de parada obrigatória. Na sequência, ela foi atingida pelo Volkswagen Gol, que seguia pela rua Comandante Salgado.

Com a força do impacto, a mulher foi lançada ao chão. Ela sofreu lesões no tornozelo e escoriações em outras partes do corpo.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e encaminhou a vítima à Santa Casa de Franca.

A Polícia Militar também compareceu ao local para registrar a ocorrência.

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