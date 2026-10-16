Uma motociclista de 24 anos ficou ferida após se envolver em um acidente com um Volkswagen Gol na tarde desta quinta-feira, 15, no cruzamento das ruas Voluntário Mário Mazini e Comandante Salgado, no bairro Higienópolis, em Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança.
As imagens mostram a motociclista trafegando pela rua Voluntário Mário Mazini e entrando no cruzamento sem respeitar a sinalização de parada obrigatória. Na sequência, ela foi atingida pelo Volkswagen Gol, que seguia pela rua Comandante Salgado.
Com a força do impacto, a mulher foi lançada ao chão. Ela sofreu lesões no tornozelo e escoriações em outras partes do corpo.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e encaminhou a vítima à Santa Casa de Franca.
A Polícia Militar também compareceu ao local para registrar a ocorrência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.