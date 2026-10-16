O Franca Basquete inicia nesta segunda-feira, 19, a disputa do NBB (Novo Basquete Brasil), contra o São José, no “Pedrocão”, após terminar o Campeonato Paulista como vice-campeão. A equipe francana agora concentra suas atenções nas principais competições da temporada, que incluem também a BCLA (Basketball Champions League Americas ) e a provável disputa da Copa Super 8.

Apesar da derrota para o Mogi das Cruzes na final estadual, disputada nessa quinta-feira, 15, o técnico Helinho Garcia avalia positivamente a campanha. Segundo ele, o desempenho esteve dentro do planejamento, que previa dar mais oportunidades aos jogadores das categorias de base.

Ao longo do Paulista, o treinador utilizou 13 atletas formados no clube. Entre eles, o armador Vithor Dornelles, de 16 anos, filho do ex-ídolo Márcio Dorneles. Nicolini, Piá, Toledo, Alê, Solano e Vini Santos também receberam oportunidades na equipe principal.