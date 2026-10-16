O Franca Basquete inicia nesta segunda-feira, 19, a disputa do NBB (Novo Basquete Brasil), contra o São José, no “Pedrocão”, após terminar o Campeonato Paulista como vice-campeão. A equipe francana agora concentra suas atenções nas principais competições da temporada, que incluem também a BCLA (Basketball Champions League Americas ) e a provável disputa da Copa Super 8.
Apesar da derrota para o Mogi das Cruzes na final estadual, disputada nessa quinta-feira, 15, o técnico Helinho Garcia avalia positivamente a campanha. Segundo ele, o desempenho esteve dentro do planejamento, que previa dar mais oportunidades aos jogadores das categorias de base.
Ao longo do Paulista, o treinador utilizou 13 atletas formados no clube. Entre eles, o armador Vithor Dornelles, de 16 anos, filho do ex-ídolo Márcio Dorneles. Nicolini, Piá, Toledo, Alê, Solano e Vini Santos também receberam oportunidades na equipe principal.
“O Paulista foi uma competição muito importante para nós. Foi muito produtiva, da qual nós nos orgulhamos muito, porque conseguimos, dentro do que projetamos, executar de uma forma bastante satisfatória. Utilizando 13 jogadores da base ao longo do Paulista, nas finais, oito jogadores com menos de 22 anos”, analisou Helinho.
Lesões exigiram rodízio
O rodízio do elenco também foi intensificado pelas lesões que afastaram jogadores em diversas rodadas. Mesmo com os desfalques, Franca terminou a fase de classificação na liderança e chegou à decisão do campeonato.
Nas finais, além de dar espaço aos jovens, a equipe contou com os atletas mais experientes para sustentar o desempenho e buscar o entrosamento necessário para a sequência da temporada.
“Nas finais, oito jogadores com menos de 22 anos e os jogadores mais experientes, além de dar o suporte, ganhando o entrosamento necessário para que a gente tivesse a força para suportar uma temporada longa”, completou o treinador.
Franca prepara elenco para o NBB
Para a estreia no NBB, Helinho espera contar com o armador Vitinho e o ala Gui Deodato, que não disputaram o Paulista e já treinam com o grupo. O ala-pivô Lucas Siewert também está praticamente recuperado de uma cirurgia no pé.
O clube ainda negocia a contratação de um ala-pivô estrangeiro para reforçar o elenco. Jordan Williams, anunciado anteriormente, não virá mais por questões pessoais.
A equipe inicia a competição nacional com o objetivo de conquistar o hexacampeonato consecutivo. Para Helinho, a campanha no Estadual, apesar da perda do título, fortalece o grupo para a disputa.
“Então foi bastante produtivo e essa conquista do vice-campeonato realmente nos traz uma força ainda maior para que a gente possa entrar com tudo no NBB”, finalizou.
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