O futebol amador de Franca terá um fim de semana movimentado, com jogos pelos campeonatos Varzeano da Série B, de Base e de Veteranos. A programação começa neste sábado, 17, com sete partidas pela segunda rodada da Série B e confrontos das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. No domingo, 18, serão disputadas as semifinais dos Veteranos.

Série B tem sete jogos neste sábado

A segunda rodada do Campeonato de Futebol Varzeano da Série B será disputada neste sábado, com partidas a partir das 13h30 em quatro campos de Franca.

Na rodada de abertura, foram marcados 31 gols em sete partidas. OAB-Franca, Skinão FC, Ângela Rosa, Imperador, Atlético Horto Zona Norte, Vallência e Panorama terminaram na liderança de seus respectivos grupos.

Confira a programação: