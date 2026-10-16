O futebol amador de Franca terá um fim de semana movimentado, com jogos pelos campeonatos Varzeano da Série B, de Base e de Veteranos. A programação começa neste sábado, 17, com sete partidas pela segunda rodada da Série B e confrontos das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. No domingo, 18, serão disputadas as semifinais dos Veteranos.
Série B tem sete jogos neste sábado
A segunda rodada do Campeonato de Futebol Varzeano da Série B será disputada neste sábado, com partidas a partir das 13h30 em quatro campos de Franca.
Na rodada de abertura, foram marcados 31 gols em sete partidas. OAB-Franca, Skinão FC, Ângela Rosa, Imperador, Atlético Horto Zona Norte, Vallência e Panorama terminaram na liderança de seus respectivos grupos.
Confira a programação:
Campo Santa Terezinha
- 13h30 – Morro do Simões x Coyote
- 15h30 – Só Raça x OAB-Franca
Campo do Brasilândia
- 13h30 – EC Anjo Negro x Panorama FC
Campo do Noêmia
- 13h30 – XII de Outubro x Batistão da Quinta
- 15h30 – Vallência x AE Imperador
Campo do Leporace
- 13h30 – CA Alvorada x Wescley FC
- 15h20 – Atlético Horto Zona Norte x Skinão
Campeonato de Base terá 18 partidas
Também neste sábado, o Campeonato de Futebol de Base chega à quarta rodada, com 18 partidas pela manhã. A competição reúne crianças e adolescentes de 11 a 15 anos, divididos nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15.
Os confrontos serão disputados em seis campos da cidade.
Campo Santa Terezinha - RB Sports x Internacional EC
- 8h30 – Sub-11
- 10h30 – Sub-13
- 11h30 – Sub-15
Campo do Leporace - Gol de Letra C.E. x Dente de Leite
- 8h – Sub-11
- 9h – Sub-13
- 10h – Sub-15
Campo do Aeroporto - Base Aeroporto x EC Vallência
- 8h – Sub-11
- 9h – Sub-13
- 10h – Sub-15
Campo do Brasilândia - Rose’n Boys x KS Soccer
- 8h – Sub-11
- 9h – Sub-13
- 10h – Sub-15
Campo do Continental - Mulecada Santa Terezinha x Yara Clube
- 8h – Sub-11
- 9h – Sub-13
- 10h – Sub-15
Campo do Palmeiras - Associação Sabesp x Escolinha do Palmeirinha
- 8h – Sub-11
- 9h – Sub-13
- 10h – Sub-15
Veteranos definem finalistas no domingo
O Campeonato de Futebol Varzeano da categoria Veteranos terá as duas partidas semifinais neste domingo, 18, ambas às 10h.
No campo do Continental, Vila Tião enfrenta o Internacional. Já no campo do Miramontes, o time da casa encara o Realidade Aeroporto.
Além da vaga na final, o segundo confronto terá disputa direta pela artilharia. Wellington de Paula, do Realidade Aeroporto, lidera a lista de goleadores, com sete gols. Marcos Sousa, do Miramontes, aparece na sequência, com cinco.
Os vencedores das semifinais disputarão o título na quarta-feira, 21, às 19h30, no Estádio Municipal José Lancha Filho, o Lanchão.
Os campeonatos são organizados pela Secretaria de Esporte e Cultura.
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