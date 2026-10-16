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Futebol varzeano de Franca tem rodada cheia no fim de semana

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Futebol armador em Franca: veja a programação de jogos
Futebol armador em Franca: veja a programação de jogos

futebol amador de Franca terá um fim de semana movimentado, com jogos pelos campeonatos Varzeano da Série B, de Base e de Veteranos. A programação começa neste sábado, 17, com sete partidas pela segunda rodada da Série B e confrontos das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. No domingo, 18, serão disputadas as semifinais dos Veteranos.

Série B tem sete jogos neste sábado

A segunda rodada do Campeonato de Futebol Varzeano da Série B será disputada neste sábado, com partidas a partir das 13h30 em quatro campos de Franca.

Na rodada de abertura, foram marcados 31 gols em sete partidas. OAB-Franca, Skinão FC, Ângela Rosa, Imperador, Atlético Horto Zona Norte, Vallência e Panorama terminaram na liderança de seus respectivos grupos.

Confira a programação:

Campo Santa Terezinha

  • 13h30 – Morro do Simões x Coyote
  • 15h30 – Só Raça x OAB-Franca

Campo do Brasilândia

  • 13h30 EC Anjo Negro x Panorama FC

Campo do Noêmia

  • 13h30 XII de Outubro x Batistão da Quinta
  • 15h30 Vallência x AE Imperador

Campo do Leporace

  • 13h30 CA Alvorada x Wescley FC
  • 15h20 Atlético Horto Zona Norte x Skinão

Campeonato de Base terá 18 partidas

Também neste sábado, o Campeonato de Futebol de Base chega à quarta rodada, com 18 partidas pela manhã. A competição reúne crianças e adolescentes de 11 a 15 anos, divididos nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

Os confrontos serão disputados em seis campos da cidade.

Campo Santa Terezinha - RB Sports x Internacional EC

  • 8h30 Sub-11
  • 10h30 Sub-13
  • 11h30 Sub-15

Campo do Leporace - Gol de Letra C.E. x Dente de Leite

  • 8h Sub-11
  • 9h Sub-13
  • 10h Sub-15

Campo do Aeroporto - Base Aeroporto x EC Vallência

  • 8h Sub-11
  • 9h Sub-13
  • 10h Sub-15

Campo do Brasilândia - Rose’n Boys x KS Soccer

  • 8h Sub-11
  • 9h Sub-13
  • 10h Sub-15

Campo do Continental - Mulecada Santa Terezinha x Yara Clube

  • 8h Sub-11
  • 9h Sub-13
  • 10h Sub-15

Campo do Palmeiras - Associação Sabesp x Escolinha do Palmeirinha

  • 8h Sub-11
  • 9h Sub-13
  • 10h Sub-15

Veteranos definem finalistas no domingo

O Campeonato de Futebol Varzeano da categoria Veteranos terá as duas partidas semifinais neste domingo, 18, ambas às 10h.

No campo do Continental, Vila Tião enfrenta o Internacional. no campo do Miramontes, o time da casa encara o Realidade Aeroporto.

Além da vaga na final, o segundo confronto terá disputa direta pela artilharia. Wellington de Paula, do Realidade Aeroporto, lidera a lista de goleadores, com sete gols. Marcos Sousa, do Miramontes, aparece na sequência, com cinco.

Os vencedores das semifinais disputarão o título na quarta-feira, 21, às 19h30, no Estádio Municipal José Lancha Filho, o Lanchão.

Os campeonatos são organizados pela Secretaria de Esporte e Cultura.

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