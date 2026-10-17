Cerca de 900 crianças e adolescentes atendidos pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca participam de uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. As atividades começaram nesta semana e seguem até 23 de outubro, com brincadeiras, recreação e refeições diferenciadas.

Entre a última quarta-feira, 14, e sexta-feira, 16, os participantes aproveitaram atividades aquáticas, com momentos de lazer e convivência. De 19 a 22 de outubro, a programação contará com brinquedos infláveis, ampliando as oportunidades de diversão e interação.

Baile do Cabelo Maluco encerra programação

O encerramento será em 23 de outubro, com o tradicional Baile do Cabelo Maluco. A proposta é estimular a criatividade e proporcionar momentos de descontração, com penteados divertidos e animação.