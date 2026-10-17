Cerca de 900 crianças e adolescentes atendidos pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca participam de uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. As atividades começaram nesta semana e seguem até 23 de outubro, com brincadeiras, recreação e refeições diferenciadas.
Entre a última quarta-feira, 14, e sexta-feira, 16, os participantes aproveitaram atividades aquáticas, com momentos de lazer e convivência. De 19 a 22 de outubro, a programação contará com brinquedos infláveis, ampliando as oportunidades de diversão e interação.
Baile do Cabelo Maluco encerra programação
O encerramento será em 23 de outubro, com o tradicional Baile do Cabelo Maluco. A proposta é estimular a criatividade e proporcionar momentos de descontração, com penteados divertidos e animação.
A comemoração também inclui um cardápio especial, com fricassê de frango, frango assado, nhoque, cachorro-quente, chocolate quente, rosca individual, chandelle caseiro e picolé. Os refrigerantes foram doados pela empresa Bebidas Maniero.
As atividades e os alimentos oferecidos durante a programação contam com contribuições viabilizadas por uma campanha da Central de Doações da Apae Franca, que mobiliza apoiadores para proporcionar momentos especiais às crianças e aos adolescentes atendidos.
Instituição atende mais de 1,4 mil pessoas
Com 56 anos de história em Franca, a Apae atende mais de 1,4 mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla, de Franca e de outros 12 municípios da região.
A instituição oferece serviços nas áreas de saúde, educação e assistência social, com foco no desenvolvimento, na autonomia, na inclusão e na qualidade de vida das pessoas atendidas.
A programação do Dia das Crianças integra esse trabalho e busca proporcionar oportunidades de lazer, convivência e experiências que valorizem as potencialidades dos participantes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.