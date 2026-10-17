17 de outubro de 2026
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Centro do Autismo completa um ano com 11,3 mil atendimentos

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Centro de Referência do Autismo de Franca
Centro de Referência do Autismo de Franca

O CRA (Centro de Referência do Autismo) de Franca completa um ano de funcionamento com 11,3 mil atendimentos especializados a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Para marcar a data, a unidade abre as portas nesta segunda-feira, 19, com atividades programadas para as 9h e as 14h. O aniversário oficial será celebrado em 22 de outubro.

O volume representa uma média de 941 atendimentos por mês, cerca de 47 por dia útil.

O CRA atende crianças, adolescentes e jovens de 3 a 21 anos com diagnóstico de TEA, por meio de acompanhamento individualizado e de uma equipe multiprofissional.

Acompanhamento e evolução

A equipe reúne assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, psiquiatra e neurologista.

Segundo a coordenação, os resultados do acompanhamento aparecem na rotina das famílias. Entre os avanços relatados estão os de crianças que se alimentavam apenas com líquidos e passaram a aceitar alimentos sólidos, além de pacientes que antes não conseguiam permanecer durante todo o período de atendimento e agora participam integralmente das atividades.

“São conquistas que fazem muita diferença na rotina das crianças e de suas famílias e demonstram a importância de um acompanhamento especializado e individualizado”, afirma a coordenadora Carla Michelle de Oliveira.

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