O CRA (Centro de Referência do Autismo) de Franca completa um ano de funcionamento com 11,3 mil atendimentos especializados a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Para marcar a data, a unidade abre as portas nesta segunda-feira, 19, com atividades programadas para as 9h e as 14h. O aniversário oficial será celebrado em 22 de outubro.
O volume representa uma média de 941 atendimentos por mês, cerca de 47 por dia útil.
O CRA atende crianças, adolescentes e jovens de 3 a 21 anos com diagnóstico de TEA, por meio de acompanhamento individualizado e de uma equipe multiprofissional.
Acompanhamento e evolução
A equipe reúne assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, psiquiatra e neurologista.
Segundo a coordenação, os resultados do acompanhamento aparecem na rotina das famílias. Entre os avanços relatados estão os de crianças que se alimentavam apenas com líquidos e passaram a aceitar alimentos sólidos, além de pacientes que antes não conseguiam permanecer durante todo o período de atendimento e agora participam integralmente das atividades.
“São conquistas que fazem muita diferença na rotina das crianças e de suas famílias e demonstram a importância de um acompanhamento especializado e individualizado”, afirma a coordenadora Carla Michelle de Oliveira.
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