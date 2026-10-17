O CRA (Centro de Referência do Autismo) de Franca completa um ano de funcionamento com 11,3 mil atendimentos especializados a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Para marcar a data, a unidade abre as portas nesta segunda-feira, 19, com atividades programadas para as 9h e as 14h. O aniversário oficial será celebrado em 22 de outubro.

O volume representa uma média de 941 atendimentos por mês, cerca de 47 por dia útil.

O CRA atende crianças, adolescentes e jovens de 3 a 21 anos com diagnóstico de TEA, por meio de acompanhamento individualizado e de uma equipe multiprofissional.

Acompanhamento e evolução