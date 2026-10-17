Mais de 4,2 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio de Franca e região participarão, na segunda-feira, 19, e na terça-feira, 20, de um simulado preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e o Provão Paulista Seriado. A avaliação será aplicada em 47 escolas estaduais e faz parte de uma iniciativa da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), que alcançará cerca de 325 mil alunos em todo o estado.

A proposta é familiarizar os estudantes com a rotina dos exames oficiais, incluindo a administração do tempo, a resolução das questões, a produção da redação e o preenchimento do cartão-resposta.

As provas serão impressas e aplicadas nas próprias escolas, durante o horário regular de aulas, nos períodos da manhã, tarde, noite ou em tempo integral.

Provas serão divididas em dois dias