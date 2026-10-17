Mais de 4,2 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio de Franca e região participarão, na segunda-feira, 19, e na terça-feira, 20, de um simulado preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e o Provão Paulista Seriado. A avaliação será aplicada em 47 escolas estaduais e faz parte de uma iniciativa da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), que alcançará cerca de 325 mil alunos em todo o estado.
A proposta é familiarizar os estudantes com a rotina dos exames oficiais, incluindo a administração do tempo, a resolução das questões, a produção da redação e o preenchimento do cartão-resposta.
As provas serão impressas e aplicadas nas próprias escolas, durante o horário regular de aulas, nos períodos da manhã, tarde, noite ou em tempo integral.
Provas serão divididas em dois dias
Na segunda-feira, os estudantes terão de duas a cinco horas e meia para responder a 45 questões de Linguagens, outras 45 de Ciências Humanas e elaborar a redação.
Na terça-feira, a avaliação será dedicada às áreas de Ciências da Natureza e Matemática, com 45 questões para cada uma. O tempo disponível será de duas a cinco horas.
A preparação também envolve aspectos práticos, como evitar atrasos, organizar o tempo para concluir todas as etapas e levar um lanche sem comprometer a concentração durante a prova.
A Seduc-SP também disponibilizou simulados do Provão Paulista para estudantes da 1ª e da 2ª séries do Ensino Médio.
Preparação para ampliar o acesso à universidade
Para Jefferson Viana, diretor de avaliação da Seduc-SP, a semelhança entre os formatos do Provão Paulista e do Enem pode ampliar as oportunidades de ingresso no ensino superior.
“Quem se prepara para o Provão Paulista, está preparado para o Enem. No final, quando nossos alunos estão preparados e comparecem às duas provas, eles têm mais chance de ingresso no ensino superior”, afirmou.
Segundo Viana, o Provão Paulista foi criado para ampliar as possibilidades de acesso dos estudantes da rede pública às universidades. Na quarta-feira, 14, a secretaria promoveu um aulão preparatório para os dois exames na Escola Estadual Alexandre de Gusmão, na capital paulista, com transmissão para todo o estado.
O Provão Paulista permite que estudantes das redes públicas concorram a vagas na USP (Universidade de São Paulo), na Unesp (Universidade Estadual Paulista), na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), nas Fatecs (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) e na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).
Neste ano, são mais de 15,8 mil vagas nessas instituições. Desde a criação do programa, em 2023, foram abertas mais de 60 mil vagas em universidades e faculdades públicas paulistas.
No Ensino Médio regular, o sistema considera o desempenho dos estudantes ao longo dos três anos. As notas acumuladas definem a classificação final para o ingresso no ensino superior.
Provão Paulista e Enem serão aplicados em novembro
O simulado antecede as avaliações oficiais. O Provão Paulista para os alunos da 3ª série está marcado para os dias 4 e 5 de novembro. De acordo com a Seduc-SP, os 325 mil estudantes matriculados nessa etapa têm inscrição confirmada e farão a prova nas próprias escolas.
Já o Enem será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. Na rede estadual paulista, 94,2% dos estudantes confirmaram inscrição no exame.
O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo Enem, deve divulgar os locais de prova na segunda quinzena de outubro.
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