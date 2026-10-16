O grupo Cinema & Psicanálise de Franca realiza neste sábado, 17, um debate sobre o filme “O Convite”, dirigido por Olivia Wilde. O encontro será às 15h, no Centro Médico de Franca, no Jardim Monte Carlo, e marca a retomada das atividades do grupo em 2026.
A sessão será conduzida por Ana Regina Morandini Caldeira, Débora Agel Mellem e Cairo Badoco de Souza, integrantes da SBPRP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto).
O filme acompanha dois casais que trocam convites entre si e aborda questões relacionadas à intimidade e às relações afetivas durante um encontro social em um apartamento. A proposta do debate é estimular reflexões sobre esses temas e sobre a qualidade afetiva das relações.
O grupo tem 15 anos de trajetória, com encontros mensais dedicados à exibição e à discussão de filmes sob a perspectiva da psicanálise. As atividades foram interrompidas durante a pandemia de Covid-19.
Serviço
O encontro será realizado no Centro Médico de Franca, na Estrada para Claraval, Rua 1, nº 5.211, Jardim Monte Carlo. As inscrições serão feitas no local, a partir das 14h30, e o valor da participação é de R$ 30.
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