O grupo Cinema & Psicanálise de Franca realiza neste sábado, 17, um debate sobre o filme “O Convite”, dirigido por Olivia Wilde. O encontro será às 15h, no Centro Médico de Franca, no Jardim Monte Carlo, e marca a retomada das atividades do grupo em 2026.

A sessão será conduzida por Ana Regina Morandini Caldeira, Débora Agel Mellem e Cairo Badoco de Souza, integrantes da SBPRP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto).

O filme acompanha dois casais que trocam convites entre si e aborda questões relacionadas à intimidade e às relações afetivas durante um encontro social em um apartamento. A proposta do debate é estimular reflexões sobre esses temas e sobre a qualidade afetiva das relações.