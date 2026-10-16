A família de Maria Júlia Alves Gonçalves, de 13 anos, estudante de Franca, faz uma campanha de arrecadação para custear uma nova etapa do tratamento contra um câncer raro. Diagnosticada com melanoma metastático, a adolescente precisa do medicamento pembrolizumabe 100 mg, que, segundo os familiares, não está disponível na rede pública para o tratamento.
Cada dose custa R$ 30 mil, conforme a campanha. A primeira aplicação é necessária nos próximos 19 dias, e a previsão inicial é de pelo menos quatro doses, administradas a cada 21 dias.
“Qualquer ajuda será muito bem-vinda e fará toda a diferença na vida da nossa guerreira”, afirma a mensagem divulgada pela família para pedir contribuições.
Diagnóstico veio após dores de cabeça
Segundo a mãe, Rosana Pagliaroni Alves de Souza, Maju começou a apresentar fortes dores de cabeça há cerca de três ou quatro meses. Inicialmente, os sintomas foram tratados como crises de enxaqueca, mas a persistência das dores levou à realização de uma tomografia, que identificou dois tumores na cabeça da adolescente.
Após novos exames e uma biópsia, foi confirmado o diagnóstico de melanoma metastático, um tipo de câncer de pele que pode atingir outras partes do organismo.
Rosana descreve a filha como uma adolescente ativa, responsável e prestativa. Como ela e o marido trabalham por conta própria, Maju costumava ajudá-los nas atividades do dia a dia.
“Quem conhece a Maju sabe que ela sempre foi muito prestativa. A Maju sempre foi muito responsável”, conta a mãe.
Como ajudar
A família pretende buscar judicialmente o acesso ao medicamento, mas pede doações para reunir os recursos necessários ao tratamento.
As contribuições podem ser feitas via Pix, pela chave 40334275890, em nome de Bruno Marcelino de Moraes. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 99333-5695.
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