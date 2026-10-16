A família de Maria Júlia Alves Gonçalves, de 13 anos, estudante de Franca, faz uma campanha de arrecadação para custear uma nova etapa do tratamento contra um câncer raro. Diagnosticada com melanoma metastático, a adolescente precisa do medicamento pembrolizumabe 100 mg, que, segundo os familiares, não está disponível na rede pública para o tratamento.

Cada dose custa R$ 30 mil, conforme a campanha. A primeira aplicação é necessária nos próximos 19 dias, e a previsão inicial é de pelo menos quatro doses, administradas a cada 21 dias.

“Qualquer ajuda será muito bem-vinda e fará toda a diferença na vida da nossa guerreira”, afirma a mensagem divulgada pela família para pedir contribuições.

Diagnóstico veio após dores de cabeça