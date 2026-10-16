Famílias de baixa renda que desejam comprar a casa própria em Franca terão acesso a R$ 143 mil em subsídios estaduais durante o Feirão Casa Paulista, realizado desta sexta-feira, 16, a domingo, 18, das 9h às 19h, na avenida Major Nicácio, 2.691. A iniciativa prevê a oferta de 13 Cartas de Crédito Imobiliário, no valor de R$ 11 mil cada.

O benefício é concedido pelo programa Casa Paulista, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e não precisa ser devolvido. Em Franca, os recursos poderão ser utilizados na compra do primeiro imóvel em dois empreendimentos da construtora Vitta.

A proposta é reduzir o custo de entrada na casa própria para famílias que se enquadram nas regras do programa.

Quem pode receber o benefício