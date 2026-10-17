Franca exportou US$ 289,8 milhões (R$ 1,536 bilhão) entre janeiro e setembro de 2026 e bateu o recorde histórico de vendas ao mercado internacional. O resultado já supera os US$ 289,7 milhões (R$ 1,535 bilhão) registrados durante todo o ano passado, até então o maior volume anual da série.

Os dados são do ComexStat, sistema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O café lidera a pauta exportadora do município, com US$ 106,9 milhões (R$ 566,57 milhões) movimentados nos primeiros nove meses deste ano.

Na segunda posição estão os resíduos e desperdícios das indústrias alimentares e os alimentos preparados para animais, com US$ 42,6 milhões (R$ 225,78 milhões). O setor calçadista aparece em terceiro lugar, com US$ 41,6 milhões (R$ 220,48 milhões).