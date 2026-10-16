16 de outubro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente é apreendido com 722 gramas de maconha em Cristais

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Adolescente sendo encaminhado por policial civil
Adolescente sendo encaminhado por policial civil

Um adolescente foi apreendido nesta sexta-feira, 16, com 722 gramas de maconha em uma residência no Centro de Cristais Paulista. A apreensão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

A investigação começou após informações indicarem que o imóvel seria utilizado para armazenar drogas destinadas à venda e ao abastecimento de outros traficantes da cidade.

Drogas estavam escondidas em mochila

Durante as buscas no quarto ocupado pelo adolescente, os policiais encontraram uma mochila escondida atrás de um televisor. Dentro dela, havia dois tijolos de maconha, um maior e outro menor, além de outras três porções da droga. O material totalizou 722 gramas.

Também foram apreendidos uma balança de precisão, sacos plásticos, um celular da marca Samsung e R$ 40 em dinheiro.

A substância foi submetida a exame preliminar pela Polícia Científica de Franca, que confirmou resultado positivo para maconha.

Adolescente foi encaminhado à Fundação Casa

Após a apreensão, o adolescente foi levado à sede da Dise. A autoridade policial determinou a apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Em seguida, o menor foi encaminhado à Fundação Casa, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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