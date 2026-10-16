Um adolescente foi apreendido nesta sexta-feira, 16, com 722 gramas de maconha em uma residência no Centro de Cristais Paulista. A apreensão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

A investigação começou após informações indicarem que o imóvel seria utilizado para armazenar drogas destinadas à venda e ao abastecimento de outros traficantes da cidade.

Drogas estavam escondidas em mochila

Durante as buscas no quarto ocupado pelo adolescente, os policiais encontraram uma mochila escondida atrás de um televisor. Dentro dela, havia dois tijolos de maconha, um maior e outro menor, além de outras três porções da droga. O material totalizou 722 gramas.