A MoV Franca está colocando 18 novos ônibus em circulação ao longo de outubro. A renovação cumpre o cronograma previsto no contrato com a Prefeitura de Franca e reforça o compromisso da empresa com um transporte coletivo mais moderno, seguro e confortável para a população.

As entregas acontecem em três etapas: 14 veículos chegaram no dia 9 de outubro, um no dia 16, e os três últimos serão entregues no dia 23, concluindo a renovação. Os novos ônibus não ficam restritos a linhas específicas e passam a atender todo o sistema de transporte coletivo da cidade.

Com a renovação, a idade média da frota cai para 8 anos, abaixo do limite de 10 anos estabelecido em contrato. Na prática, isso significa veículos mais novos, com mais conforto e confiabilidade no dia a dia de quem depende do transporte público.

“Renovar a frota é investir diretamente no conforto e na segurança de quem usa o transporte coletivo todos os dias. O francano merece ser transportado em ônibus bem equipados e confiáveis”, afirma Jorge Scanavachi, gestor da MoV Franca.

Os ônibus seguem o padrão MoV Franca e atendem a todas as exigências contratuais. Eles contam com tecnologia embarcada que inclui câmeras de monitoramento, bilhetagem eletrônica, recursos de acessibilidade, GPS e Wi-Fi, além de biometria facial, que agiliza o embarque e garante maior controle das gratuidades.