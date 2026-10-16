A educação ambiental não termina quando a palestra acaba. É no trabalho diário dos professores que o conteúdo chega aos alunos e vira atitude. No mês em que se comemora o Dia do Professor, 15 de outubro, a Sempre Franca destaca os educadores que fazem essa ponte nas ações que a concessionária desenvolve com as escolas municipais.

Em cerca de dois anos, o Programa Fiscais Ambientais Mirins passou por 31 escolas da rede municipal e alcançou aproximadamente 13.300 estudantes. Em muitas delas, o projeto ganhou força por iniciativa da própria equipe escolar.

“Nenhuma ação de educação ambiental chega à criança sem o professor. É ele quem abre a sala, prepara a turma, dá continuidade ao conteúdo e transforma uma palestra em hábito. Nas escolas atendidas pela Sempre Franca, os educadores atuam como multiplicadores”, destaca o professor Paulo Henrique Lopes Alves.

Quando a escola abraça a ideia

Na EMEB Antônio Manoel de Paula, a direção mobilizou a comunidade escolar, e 451 alunos se tornaram Fiscais Ambientais Mirins em um único dia. Na EMEB Professor Nair Rocha, a escola criou o projeto Natureza em Foco e incluiu uma visita ao Aterro Sanitário de Franca nas atividades pedagógicas. Lá, os alunos veem de perto para onde vai o lixo que sai de casa.

Do aprendizado à prática

O cuidado com o meio ambiente também é praticado pela própria concessionária. Em 16 de setembro, em alusão ao Dia da Árvore, colaboradores da Sempre Franca plantaram 30 mudas de espécies nativas em uma área próxima à unidade da concessionária no Aterro Sanitário de Franca. As mudas vieram do Viveiro Público Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a equipe do Parque Zoobotânico.

Para a Sempre Franca, a educação ambiental ganha força quando o conhecimento sai do papel. Nesse caminho, os professores estão ajudando a formar uma geração mais consciente e comprometida com o futuro do meio ambiente.