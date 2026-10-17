Dona Luzia, de 82 anos, foi surpreendida nesta sexta-feira, 16, pela visita do empresário Luciano Hang, fundador da rede de lojas Havan, em Sales Oliveira, a 72 quilômetros de Franca. A idosa ganhou um vale-compras de R$ 50 mil e viajou de helicóptero para Ribeirão Preto, onde visitou uma unidade da loja.
O sonho
Dona Luzia chamou a atenção nas redes sociais ao contar que desejava conhecer uma loja da Havan e encontrar o empresário, conhecido nacionalmente como “Véio da Havan”.
A gravação repercutiu rapidamente e ultrapassou 25 milhões de visualizações. A história chegou até Luciano Hang, que comentou a publicação e confirmou que iria conhecer a idosa.
Visita e viagem de helicóptero
O encontro aconteceu nesta sexta-feira e também proporcionou um momento especial aos demais moradores da Casa do Vovô Salense, instituição que acolhe e cuida de idosos. Eles acompanharam a chegada do empresário.
Luciano Hang chegou ao município em seu helicóptero particular, que pousou em um campo de futebol da cidade. Em seguida, ele foi até a instituição para conhecer Dona Luzia.
Durante o encontro, a idosa recebeu um vale-compras no valor de R$ 50 mil. Depois, ela e o empresário embarcaram na aeronave com destino a Ribeirão Preto, onde Dona Luzia conheceu uma loja da Havan e realizou o sonho compartilhado nas redes sociais.
“Obrigada, senhor, por realizar o meu sonho. Muito obrigado”, disse Dona Luzia, emocionada, a Luciano Hang.
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