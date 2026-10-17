Dona Luzia, de 82 anos, foi surpreendida nesta sexta-feira, 16, pela visita do empresário Luciano Hang, fundador da rede de lojas Havan, em Sales Oliveira, a 72 quilômetros de Franca. A idosa ganhou um vale-compras de R$ 50 mil e viajou de helicóptero para Ribeirão Preto, onde visitou uma unidade da loja.

O sonho

Dona Luzia chamou a atenção nas redes sociais ao contar que desejava conhecer uma loja da Havan e encontrar o empresário, conhecido nacionalmente como “Véio da Havan”.

A gravação repercutiu rapidamente e ultrapassou 25 milhões de visualizações. A história chegou até Luciano Hang, que comentou a publicação e confirmou que iria conhecer a idosa.

Visita e viagem de helicóptero